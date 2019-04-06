WhatsApp Gruplarına Kişi Eklerken Artık İzin İstenecek

WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık bir WhatsApp grubuna eklenmeden önce kendisinden izin istenecek.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik konusundaki yeniliklerine devam ediyor. Yeni gelen özellik sayesinde ise kullanıcılar artık kendi rızası olmadan herhangi bir WhatsApp grubuna eklenmeyecek.

Daha önce WhatsApp gruplarında, karşı tarafın izni alınmadan gruba ekleme yapılabiliyordu. Ancak WhatsApp’a gelen bu yeni gizlilik özelliği sayesinde kullanıcıların maruz kaldığı bu “emrivaki” durumun önüne geçilebiliyor.

Peki bu özelliği nasıl aktif hale getirebilirsiniz? Bunun için yapmanız gereken oldukça basit. WhatsApp’tayken sırasıyla Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar ekranını açtıktan sonra karşınıza üç seçenek çıkacak. WhatsApp gruplarına sizi kimlerin ekleyebileceğini bu alandan seçebilirsiniz.

“Herkes” seçeneği herhangi birisi tarafından izniniz olmadan gruplara eklenebilmeniz anlamına geliyor. “Kişilerim” seçeneği ise sadece sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin sizi gruplara ekleyebilmelerini sağlıyor. Diğer kişiler ise izniniz olmadan sizi gruba ekleyemiyor. Son seçenek olan “Hiç kimse” seçeneğinde ise kişi listenizde olan kişiler de dahil olmak üzere hiç kimsenin izniniz olmadan sizi gruba ekleyememesi anlamına geliyor.

Yapılan açıklamaya göre WhatsApp’a gelen bu yeni özellik şimdiden kullanıma sunulmaya başlandı. Önümüzdeki haftalar içerisinde ise herkese ulaşmış olacak.