WhatsApp Touch ID ve Face ID Desteğine Kavuşuyor

WhatsApp, yeni özelliği sayesinde iPhone modellerindeki Face ID ve Touch ID teknolojisiyle kilitlenebilecek.

WhatsApp‘ın alfa sürümünü test eden kullanıcıların, yakın bir tarihte Touch ID ve Face ID desteğine kavuşacağı duyuruldu. iOS kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunacak yeni özellik, aynı zamanda birçok defa kilidinin aşılamamasıyla gündeme taşınan iPhone modellerinin güvenliğini daha da artıracak.

Hem Face ID, hem de Touch ID teknolojisine sahip olan iPhone modeli bulunmadığından dolayı mobil uygulamada hangi teknolojinin kullanılacağını iPhone modeli belirleyecek. Bu teknolojileri kullanan kişilerin uygulamaya girebilmek adına her seferinde kimlik doğrulamasından geçmesi gerektiği, kimlik doğrulamasının birkaç defa başarısız olduğu durumlarda ise telefon şifresine gerek duyulacağı belirtildi.

Yeni özelliğin hala geliştirilme aşamasında olan WhatsApp Business‘ta da mevcut olacağı ve önemli bilgilerin bulunduğu konuşmaların daha iyi bir şekilde korunmasına yardımcı olacağı da paylaşıldı.

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Benzer bir özelliğin Android kullanıcılarının da kullanımına sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor, ancak yakın bir tarihte bu işletim sistemi için de çalışmalara başlanacağını tahmin ediliyor.