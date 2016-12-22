Wikipedia 2016’nın Özetini Paylaştı

Dünyanın en büyük online ansiklopedisi Wikipedia, 2016’nın en fazla düzenlenen makalelerini listeledi.
Wikimedia Foundation çatısı altında kar amacı gütmeyen bir platform olarak yayın hayatını sürdüren ve birçok internet kullanıcısının bilgi kaynağı haline gelen Wikipedia, 2016 özetini paylaştı.
AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri
Her yıl olduğu gibi bu yıl da platform üzerinde en çok düzenlenen içeriklerin yer verildiği listede, 2016’da gerçekleşen ölümlerden politikaya, terör saldırılarından spora kadar birçok konu yer alıyor.
Listede de görüldüğü gibi Prince’den David Bowie’ye, Muhammed Ali’den Fidel Castro’ya kadar 2016 yılında birçok önemli ismin yaşamını yitirmesi üzerine Wikipedia’da açık ara farkla en fazla düzenlenen başlık 2016’da yaşanan ölümler oldu. Ardından ise ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, ABD başkanlık seçimleri, 2016 Orlando gece kulübü saldırısı ve daha nicesi yer alıyor.
Sadece İngilizce dili için hazırlanan listenin tamamı ise şöyle:
2016’da Wikipedia’da En Fazla Düzenlenen 20 Makale
- Deaths in 2016 (18230 edits)
- Donald Trump (8933)
- List of Hillary Clinton presidential campaign endorsements (6527)
- United States presidential election, 2016 (6162
- Republican Party presidential primaries, 2016 (5715)
- 2016 Orlando nightclub shooting (5540)
- Bailando 2015 (5342)
- Donald Trump presidential campaign endorsements, 2016 (5328)
- 2016 in sports (5277)
- 2016 in South Korean music (5074)
- Beverly Gray (4957)
- Statewide opinion polling for the United States presidential election (4743)
- Panama Papers (4659)
- 2016 in Philippine television (4600)
- 2016 Pacific typhoon season (4244)
- 2016 Atlantic hurricane season (3874)
- Democratic Party presidential primaries, 2016 (3736)
- Batman v Superman: Dawn of Justice (3593)
- The Life of Pablo (3574)
- Vincent van Gogh (3551)
Aylara özel listeler de hazırlayan Wikipedia’nın 2016 özetine buradan ulaşabilirsiniz.