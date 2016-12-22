Wikipedia 2016’nın Özetini Paylaştı

Dünyanın en büyük online ansiklopedisi Wikipedia, 2016’nın en fazla düzenlenen makalelerini listeledi.

Wikimedia Foundation çatısı altında kar amacı gütmeyen bir platform olarak yayın hayatını sürdüren ve birçok internet kullanıcısının bilgi kaynağı haline gelen Wikipedia, 2016 özetini paylaştı.

AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da platform üzerinde en çok düzenlenen içeriklerin yer verildiği listede, 2016’da gerçekleşen ölümlerden politikaya, terör saldırılarından spora kadar birçok konu yer alıyor.

Listede de görüldüğü gibi Prince’den David Bowie’ye, Muhammed Ali’den Fidel Castro’ya kadar 2016 yılında birçok önemli ismin yaşamını yitirmesi üzerine Wikipedia’da açık ara farkla en fazla düzenlenen başlık 2016’da yaşanan ölümler oldu. Ardından ise ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, ABD başkanlık seçimleri, 2016 Orlando gece kulübü saldırısı ve daha nicesi yer alıyor.

Sadece İngilizce dili için hazırlanan listenin tamamı ise şöyle:

2016’da Wikipedia’da En Fazla Düzenlenen 20 Makale

Aylara özel listeler de hazırlayan Wikipedia’nın 2016 özetine buradan ulaşabilirsiniz.