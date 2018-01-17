Wikipedia’dan Türkiye Yasağına İlişkin Açıklama

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Başkanı Katherine Maher, Türkiye yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Wikipedia‘nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Başkanı Katherine Maher, popüler online ansiklopedi Wikipedia’nın Türkiye’deki resmi makamları rahatsız eden içerikler barındırması sebebiyle 2017’nin Nisan ayından itibaren Türkiye’de erişime kapatılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Erişim engeline sebebiyet veren Wikipedia makalelerinin değiştirildiğini söyleyen Maher, erişim engelinin hala devam etmesine anlam veremediklerini, Türkiye’deki yetkililerin bu makalelerin güncellenmiş halini incelememiş olabileceklerini belirtti.

Habertürk’ten Burak Güleç’e konuşan Maher, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘nun (BTK), makalelerin kaldırılmasına ilişkin talebini doğrudan vakıf yönetimine değil, Wikipedia bünyesindeki Gönüllüler Destek Hattı’na yaptığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Yapılan bildirim vakfa Cuma günü öğleden sonra ulaştı. Biz cevap bile veremeden, ertesi gün site engellenmişti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, İngilizce Wikipedia’da yayımlanan iki makalenin kaldırılması istendi, fakat kaldırma talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör topluluğumuzu bilgilendiririz. İçeriği, sadece uzun süredir sitemizde yazarlık yapan ve yazılarında güvenilirliğini ispatlamış kıdemli yazarlarımızdan oluşan editör topluluğu değiştirebilir. Makaledeki bilgi doğrulanabilir ve güvenilir kaynaklardan alınmış mı? Makale objektif bir dille mi yazılmış ve gereken kaynaklara atıf yapılmış mı? Bu hususlara bakılır. Biz, sitedeki bir bilgiyi, sırf beğenilmediği veya bir hususta olumsuz görüşler içerdiği için kaldırmayız. Çünkü sansüre karşıyız.”

Türkçe Wikipedia’da 300 binden fazla makale olduğuna dikkat çeken Maher, Türk kullanıcıların içerik oluşturmaya devam edebileceklerini umduklarını ve bu sayının milyonlara ulaşmasını istediklerini belirtti. Maher, Türkiye’de çok iyi vakit geçirdiğini ve Türkiye’yi çok sevdiğini de vurgulayarak, çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok istediklerini ve Türkçedeki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı günü iple çektiklerini ifade etti.

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