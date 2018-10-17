Winamp Geri Dönüyor!

Zamanın en popüler müzik çalar programı olan Winamp, mobil uygulama olarak geri dönmeye hazırlanıyor!

Eski zamanların bir numaralı müzik programı olan ve tahtını uzun süre kimseye kaptırmayan Winamp; oynatma listeleri, podcast’ler, radyo ve daha fazla özelliği bünyesinde barındıran bir mobil uygulama olarak yeniden piyasaya girmeye hazırlanıyor.

İlk olarak 1997 yılında kullanıma sunulan ve dolu dolu geçen 15 yıl geçiren Winamp, 2013 yılında kapatılmıştı. Hatta Winamp’ı seven kullanıcılar tarafından Winamp’ın kapatılmaması için birçok imza kampanyası başlatılmıştı. Şimdi ise mobil uygulama olarak geri dönecek olan Winamp, sevenleriyle tekrar buluşacak gibi görünüyor.

1997 yılında Nullsoft tarafından geliştirilen, 2002 yılında AOL, 2014 yılında ise Radionomy tarafından satın alınan Winamp’ın, kendine has özelliklerinin yanı sıra daha fazla dinleme seçenekleri ve daha iyi bir dinleme deneyimi ile kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor. Öyle ki Radionomy CEO’su Alexandre Saboundjian, yeni Winamp uygulaması ile kullanıcıların çevrimdışı olarak veya bulut sistemi üzerinden müzik dinleme, radyo yayınlarını takip etme, çalma listesi oluşturma gibi özellikleri kullanabileceğini ifade ediyor.

Winamp‘ın Spotify, Apple Music veya diğer müzik platformlarıyla entegrasyonu konusunda herhangi bir ayrıntı verilmemiş olsa da, kullanıcılara mobil ve masaüstü ortamlarında yeni bir müzik deneyimi yaşayacağı vurgulanıyor.