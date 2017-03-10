Women TechMakers Ankara’17 İçin Geri Sayım Başladı!

Women TechMakers Ankara 2017, 25 Mart’ta Bilkent Cyberplaza’da düzenlenecek.

Ankara’da üçüncüsü düzenlenecek WTM (Women TechMakers) Ankara konferansı 25 Mart tarihinde Bilkent Cyberplaza‘da düzenleniyor. WTM etkinlikleri, dünyada Google sponsorluğunda yaklaşık 39 ülkede toplamda 58 etkinlik olarak gerçekleşiyor.

WTM (Women TechMakers) Ankara ve GDG (Google Developer Group) Ankara öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Berrin Benli (Akıllı Şehirler Yolculuğu), Ersan Ocak (Yeni Medya Hikaye Anlatıcılığı), Neslihan Aydınoğlu (Kelimelik Oyununun Hikayesi), Hazel Kavılı (R Programlama ile Şık Grafikler ve Tekrar Üretilebilir Rapor Oluşturma), Seyfullah Yamanoğlu ve Ece Tavaslı (VR Endüstrisi), Barış Erdem (Unity 3D ile Arttırılmış Gerçeklik), Kamer Kemerkaya (Multiplayer Oyun Yazılımına dair İpuçları) ve Ayşe Simge Özger (Network Security), Habibe Güldamla Özsema (Data Stream Processing) kesinleşen konuşmacılar arasında yer alıyor.

Google (Ana Sponsor), STM (Yaka Kartı Sponsoru) , WebMasto (Tanıtım Sponsoru), indir.com (Tanıtım Sponsoru), Gazete Bilkent (Tanıtım Sponsoru), Radyo Odtü (Basın Sponsoru) ve HyperAd (Tanıtım Sponsoru), etkinlik sponsorları arasında, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Bilkent Cyberpark ise etkinliğin partnerleri arasında yer alıyor.

Etkinlikte ayrıca Clave sponsorluğunda hazırlanan Android uygulaması da kullanılabilecek.

Kadın ve erkek konuşmacı ve katılımcılara açık olan konferans hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz web sitesine bakabilir ve ya 2016 yılında düzenlenen etkinliğin fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olan etkinliğe kayıt olmayı unutmayın!