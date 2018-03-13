Women Techmakers Ankara 2018 İçin Geri Sayım Başladı

Women Techmakers Ankara, bu yıl 7 Nisan 2018 tarihinde TOBB ETU’de kapılarını açıyor…

7 Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Women Techmakers Ankara 2018, bu yıl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi‘nde gerçekleşecek. Google Developers Group ile Women Techmakers Ankara ekibi tarafından düzenlenecek olan etkinlikte, Türkiye’de bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren katılımcılar bir araya gelecek.

International Women’s Day (IWD) kapsamında, tüm dünyada Google Geliştirici Grupları tarafından her yılın Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen ve kadınların bilişim dünyasındaki farkındalığını ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen bir teknoloji etkinliği olan Women Techmakers, bu yıl Ankara’daki dördüncü etkinliği ile karşımıza çıkmış olacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen WTM IWD Ankara 2018‘in teması “Building a New Horizon”. Bu çerçevede etkinlik boyunca güncel teknolojiler, yeni gelişmeler, yeni tasarım trendleri, kullanıcı deneyimi çalışmaları, ilham veren girişimler ve profesyonel hayata dair hikayeler ele alınacak.

500’den fazla katılımcı ve birbirinden değerli konuşmacıların dahil olacağı etkinlikte, sunumlar, paneller ve workshop’lar ile katılımcılar dolu dolu bir gün geçirmiş olacak.

Kayıt olmak ve daha fazla bilgi almak için: wtm.gdgankara.org