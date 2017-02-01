Women Techmakers İstanbul’17 Konferansı 19 Mart’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nde!

Women Techmakers (WTM) daha fazla kadının bilim, teknoloji, mühendislik ve benzeri sektörlerde yer almasını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenleyen ve Google tarafından desteklenen uluslararası bir topluluktur. 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren WTM ekipleri, yıl boyunca bu amaçlar doğrultusunda toplantılar düzenleyerek bir araya gelir. Buna ek olarak, her yıl Dünya Kadınlar Günü’ne yakın tarihlerde IWD (International Women’s Day) isimli büyük bir etkinlik de düzenlenmektedir.

Diğer WTM grupları gibi, WTM Istanbul da 2014 yılına kadar Google Developer Group bünyesinde etkinlikler düzenlemiş olup 2014 yılında GDG Istanbul tarafından kurulmuştur.

Geçtiğimiz seneler Devfest Women, WTM 2015 ve 2016 konferanslarında 100’den fazla kadın konuşmacıyı ağırlayan WTM, bu sene yine dopdolu bir program ile katılımcıları ağırlamaya hazırlanıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik bu sene “Telling Our Story” teması ile topluluk önünde konuşma semineri, mobil teknolojiler, web teknolojileri, back-end ve front-end teknolojileri, cloud, tensorflow, liderlik, oyun girişimciliği, UI/UX ve sanal gerçeklik ile ilgili birçok önemli içeriğe sahip.

Her yıl olduğu gibi Google’ın festival sponsoru olarak desteklediği etkinlikte bu sene Gram Games bronz sponsor olarak yer almakta, Bahçeşehir Üniversitesi ise mekan sponsoru olarak etkinliği desteklemektedir.

Katılımcılar, tüm bunların yanı sıra fuaye alanında en yeni teknolojilerle tanışma fırsatı bulacak ve eğlenmeye her an devam edecek.

Bütün bunlar ve daha fazlası için etkinliğe web sitesi üzerinden kayıt olmayı unutmayın.