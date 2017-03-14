WTM Istanbul’17 Tüm Teknoloji, Yazılım ve Girişimcilikle İlgilenenleri Bekliyor!

Women Techmakers Istanbul’17 19 Mart’ta Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenecek.

Dünya Kadınlar Günü’nü kutlama amaçlı teknoloji, yazılım, girişimcilik ve bilim dünyasından başarılı 20’den fazla kadın konuşmacı ile 19 Mart Pazar günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşecek olan Women Techmakers Istanbul’17, 600’den fazla katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu sene üçüncü defa düzenlenecek olan konferansta farklı teknoloji konularında 3 paralel oturum ve 2 çalıştay (topluluk önünde konuşma ve R programlama) yer alacak. Google Londra’dan Sarah Gordon, Google İrlanda’dan Hale Dönertaşlı, Gram Games’den Erin O’Brien ve Ayla Kara Çoban, Insider kurucusu Hande Çilingir, Armut.com kurucusu Başak Taşpınar Değim, ScaleX kurucusu Dilek Dayınarlı ve Webrazzi’den Merve Kara konferansta yer alan isimlerden bazıları.

Çok sayıda kadın ve teknoloji STK’sının destek verdiği konferansta bu sene Google etkinlik sponsoru, Thoughtworks gümüş sponsor, Gram Games ve BKM bronz sponsor olarak yer alıyor. Ayrıca destekleyenler arasında bulunan Robotistan, Jetbrains, Abaküs Kitap hediyeleri ve indirim çekleri gün boyunca katılımcılara dağıtılacak. Kar amacı gütmeyen ve bütün sponsorluk gelirlerini organizasyon için kullanan konferans yeni destekleyicilerini bekliyor.

Katılımcılar, teknik ve kişisel gelişim konularında kendilerini geliştirip yeni teknolojileri ve girişimcilik hakkındaki başarı hikayelerini öğrenmekle kalmayıp fuaye alanında en yeni teknolojilerle tanışma fırsatı bulacak ve eğlenmeye her an devam edecek.

Etkinlik tarihi: 19 Mart 2017

19 Mart 2017 Etkinlik yeri: Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi Etkinlik websitesi: http://2017.wtmistanbul.com/

http://2017.wtmistanbul.com/ Konferans Kayıt: gdg.ist/wtm-iwd17

Women Techmakers İstanbul Nedir?

Women Techmakers (WTM) daha fazla kadının bilim, teknoloji, mühendislik ve benzeri sektörlerde yer almasını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenleyen ve Google tarafından desteklenen uluslararası bir topluluktur. 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren WTM ekipleri, yıl boyunca bu amaçlar doğrultusunda toplantılar düzenleyerek bir araya gelir. Women Techmakers İstanbul, Google Developers İstanbul altında bu komüniteyi oluşturan tamamen gönüllü kişilerden oluşur.