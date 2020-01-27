WordPress Teknoloji Zirvesi “WPTech Summit” 26 Mart’ta Kapılarını Açıyor

Türkiye’nin en iddialı WordPress etkinliği olan WPTech Summit, 26 Mart’ta Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Her sene düzenlenen teknoloji zirvelerinden çok daha farklı, çok daha eğlenceli ve çok daha bilgilendirici bir etkinlik geliyor. Bugüne kadar Türkiye’de düzenlenen en iddialı WordPress etkinliği olan WPTech Summit, birbirinden değerli katılımcılar ile birlikte 26 Mart 2020 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde kapılarını açacak. E-ticaretten SEO’ya, hosting hizmetlerinden kullanıcı değerlendirmelerine kadar pek çok konu başlığının yer aldığı WPTech Summit, hem meraklılarına, hem de bu alandaki girişimcilere ev sahipliği yapacak.

İnternet sitenizle ilgili aklınıza takılan tüm sorulara ve sitenizin performansını düşüren tüm detaylara kadar öğrenebileceğiniz bu etkinlikte, öğrendiğiniz bilgiler geri dönüşüm performansınızı da hatırı sayılır oranda arttıracak. Ayrıca etkinliğe katılan katılımcılar, WordPress’in Türkiye’deki ve dünyadaki pazar payı ve gelişim bilgileriyle ilgili her detayı açıklayan, en çok tercih edilen eklentileri ve beslendiği sektörlerle birlikte WordPress teknolojisini kullananların yorumlarını içeren WordPress kitapçığına da sahip olabilecekler.

Konuşmacı Listesi

Pazarlama Türkiye Founder Ender Satıcı

WordPress Eğitmeni Ceren Varol

Asquared WordPress VIP Agency Ant Ekşiler

Stradiji Founder Mert Erkal

G4A Studio Dijital Pazarlama ve Reklam Yöneticisi Hasan Yasin TürkYılmaz

R10.Net Kurucusu Coşkun Çetin

Onedio Kıdemli Seo Yöneticisi Metehan Yeşilyurt

Contentus Kurucu Ortağı Serbay Arda Ayzit

Alanadlari.com Domain Uzmanı Mustafa Kuruşçu

Alanında uzman kişilerin sitenizi nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz hakkında sizlere tavsiyeler verebileceği WPTech Summit etkinliğine katılmak ise çok kolay. Tek yapmanız gereken WPTech Summit sitesi üzerinden etkinliğe kaydolmak.

WebMasto olarak sponsorları arasında yer aldığımız WPTech Summit etkinliği 26 Mart 2020 tarihinde Kadir Has Üniversitesi‘nin D Blok Büyük Salonu‘nda kapılarını sizler için açacak.