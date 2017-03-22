WTM Ankara’17 Konuşmacıları ve Programı Belli Oldu

25 Mart 2017 tarihinde Bilkent Cyberplaza’da düzenlenecek olan Women Techmakers Ankara 2017’nin tüm konuşmacıları belli oldu.

Bu yıl Ankara’da üçüncüsü düzenlenecek olan Women TechMakers Ankara konferansı, 25 Mart 2017 tarihinde Bilkent Cyberplaza‘da gerçekleştiriliyor.

WTM Ankara 2017 etkinliğine sayılı günler kalırken, konuşmacılar ve konferans programı da açıklanmış durumda.

WTM Ankara 2017 Konuşmacıları

WTM (Women TechMakers) Ankara ve GDG (Google Developer Group) Ankara öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Barış Yesugey (Keynote), Orçun Madran, Makbule Gülçin Özsoy, Esin Işık (Google’da Fırsatlar Panel), Berrin Benli ​(Akıllı Şehirler Yolculuğu), Ersan Ocak (Yeni Medya Hikaye Anlatıcılığı), Neslihan Aydınoğlu (Kelimelik Oyununun Hikayesi), Hazel Kavılı ​(R Programlama ile Şık Grafikler ve Tekrar Üretilebilir Rapor Oluşturma), Seyfullah Yamanoğlu ve Ece Tavaslı (VR Endüstrisi), Barış Erdem (Unity 3D ile Arttırılmış Gerçeklik), Kamer Kemerkaya (Multiplayer Oyun Yazılımına dair İpuçları), Ayşe Simge Özger (Network Security), Habibe Güldamla Özsema (Data Stream Processing) , Selcan Yavuz Kadıoğlu (Ah bu Agile!), Yasemin Şahin (Yeni Doğan ve Ölen Meslekler), Şeyda Küçük (S.O.L.I.D Yazılım Prensipleri), Özlem Altunel (Veri Madenciliğinde Veri Seyrekliğinin Önemi), Erol Kaftanoğlu (AndroidThings Getting Started) ve Aydan Şentürk (Emniyet Kritik Sistemlerde Test Aktiviteleri) konuşmacılar arasında yer alıyor.

Etkinlikte yer alacak Geektalks oturumunun konuğu ise Çağatay Çivici (PrimeFaces) olacak.

Google (Ana Sponsor)​, STM ​(Yaka Kartı Sponsoru) , WebMasto ​(Tanıtım Sponsoru)​, indir.com ​(Tanıtım Sponsoru)​, Gazete Bilkent ​(Tanıtım Sponsoru)​, Radyo Odtü (Basın Sponsoru) ve HyperAd ​(Tanıtım Sponsoru)​, ​etkinlik sponsorları arasında, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV​), Bilkent Cyberpark ise etkinliğin partnerleri ​arasında yer alıyor.

Etkinlik programı ve detaylı bilgi için: wtm.gdgankara.org