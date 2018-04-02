WTM’18 Ankara 7 Nisan’da Başlıyor!

7 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olan WTM’18 Ankara, bu yıl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi​’nde kapılarını açacak.

International Women’s Day (IWD) kapsamında, tüm dünyada Google Geliştirici Grupları tarafından her yılın Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen WTM, kadınların bilişim dünyasındaki farkındalığını ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine devam ediyor.

“Building a New Horizon” temasıyla bu yıl 4. kez düzenlenecek etkinlikte ana sponsor Google Developer Relations olurken; partner TOBB ETU ve TOBB ETU Mezunlar Derneği oldu. Fuaye alanı sponsoru ICTerra, yaka kartı sponsoru PlusClouds, eşantiyon sponsoru App Samura, basın sponsoru Boss Life ve medya sponsorları BTNet, Radyo ODTÜ, WebMasto, Shiftdelete.net ve Business Ankara etkinliğe destek veren firmalar arasında yer aldı.

Google’dan Nazlıcan Yöney “Teknoloji Sektöründe Kadın Lider Olmak” konulu sunumuyla, ICTerra’dan Gizem Öztürk, PlusClouds’dan Nikita Türkmen, Comodo’dan Onur Tuna, App Samurai’den Beril Sam, EmlakJet’den Erol Kaftanoğlu, Hacettepe Üniversitesinden Özge Yalçınkaya, ODTÜ’den Meltem Akay, Ankara Üniversitesinden Şeyma Yurduseven, TSE’den Zümrüt Müftüoğlu ve Drive Buddy’den Emre Yiğit Alparslan etkinlikte yer alacak isimlerden bazıları.

500’den fazla katılımcının beklendiği etkinliğe kaydınızı yaptırmayı unutmayın!

KAYIT | DAHA FAZLA BİLGİ