Markaların Twitter Atışmalarında Bugün: Xbox – PlayStation

Xbox Türkiye’nin paylaştığı göndermeli tweete kayıtsız kalamayan PlayStation Türkiye, sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Markaların birbirleri arasında olan rekabetin, bazen sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ile daha görünür olarak karşımıza çıktığına şahit oluyoruz. Sektörde dev haline gelen markalar dahi Facebook, Twitter gibi platformlar üzerinden rakiplerine çeşitli göndermelerde bulunuyor. Daha çok ABD ve Avrupa ülkelerinde gördüğümüz bu atışmalara bazen Türkiye’de rastlamak mümkün. Örneğin PlayStation Türkiye ile Xbox Türkiye arasında geçen bir diyalog ise bunun son örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Hatırlarsanız 2016’da Sony, sanal gerçeklik konseptini konsollara uyarlayarak PlayStation VR başlığını duyurmuştu. Sanal gerçeklik başlıklarının çoğunun bilgisayar destekli olduğu günümüzde bu yenilik oldukça ses getirmişti. Hatta bu başlık 2016’nın en iyi icatları listesinde de yerini almıştı.

Ancak Xbox bu durumdan pek memnun olmamışa benziyor. Öyle ki Xbox Türkiye Twitter üzerinden “Harbi oyuncu; oyunu kafasına takmaz; kumandasını alır, oyununu oynar!” diyerek PlayStation VR’a bir göndermede bulunuyor.

PlayStation Türkiye ise Xbox Türkiye’nin eski zamanlara ait bir GIF ile birlikte paylaştığı bu göndermeli tweetine kayıtsız kalamıyor ve Xbox Türkiye’ye GIF’li cevabını veriyor: “Oyunun gelecegini merak ediyorsanız gelin denetelim”.

Oyunun gelecegini merak ediyorsanız gelin denetelim 😎 @TurkiyeXBOX pic.twitter.com/SSaPz0ACUr — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) January 24, 2017

Xbox Türkiye’den bu tweete yanıt gelip gelmeyeceği henüz bilinmese de, diyalogu takip eden kullanıcılara göre bu mücadeleyi PlayStation Türkiye çoktan kazanmış durumda.