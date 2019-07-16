Yaşlandırma Uygulaması FaceApp Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kısa sürede Google Play ve App Store’da rekor kıran popüler yüz değiştirme ve yaşlandırma uygulaması FaceApp’e yakından bakın.

Son zamanların en popüler uygulamalarından biri haline gelen ve birçok ünlünün de bu akıma kapılarak sosyal medyanın gündemine oturan FaceApp uygulaması, Android uygulama mağazası Google Play ve iOS uygulama mağazası App Store’da listeleri alt üst etti.

Yerli ve yabancı birçok ünlünün ve sosyal medya fenomenlerinin kendilerini daha yaşlı veya daha genç gösteren efektleri kullanmasıyla sosyal medyanın en çok konuşulan konuları haline gelen FaceApp, uygulama mağazalarında da ilk sırada yerini aldı.

FaceApp Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kısaca yüz değiştirme veya yaşlandırma uygulaması / programı olarak bilinen FaceApp, uygulamaya yüklenen fotoğraflardaki yüzlerin çeşitli filtreler ekleyerek farklı görünümlere kavuşmasını sağlıyor. Benzer segmentte bulunan yüzlerce uygulama olmasına rağmen FaceApp’i önemli kılan nedir diye soracak olursanız, kısaca “gerçekçilik” diyebiliriz. Öyle ki FaceApp’in yapay zekası sayesinde fotoğraflara uygulanan efektler oldukça gerçekçi sonuçlar veriyor. Özellikle birçok kişi tarafından sevilen ve oldukça sık kullanılan yaşlandırma efekti, gerçeğe çok yakın görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

FaceApp uygulamasının yaşlandırma efekti ile de sınırlı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Uygulamada makyaj, gülümseme, saç rengi, gözlük, sakal & bıyık gibi efektlerin yanı sıra, standart fotoğraf filtreleri de bulunuyor.

Uygulamayı kullanmak ise oldukça basit. iOS için App Store veya Android için Google Play mağazasından FaceApp uygulamasını indirdikten sonra, uygulamaya fotoğraf ve videolarınıza erişim için izin vermeniz gerekiyor. Ardından cihazınızda bulunan fotoğraflardan birini seçerek uygulamanın alt kısmında bulunan efekt seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Uygulamanın çok iyi sonuç vermesini istiyorsanız bazı konulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin fotoğraf seçimi yaparken yüzünüzün yakın planda olması ve net görünmesi efektin gerçekçiliğini arttırıyor.

FaceApp Uygulaması Ücretli Mi?

FaceApp uygulamasının ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Ücretsiz versiyonda uygulamadaki efektlerin ve filtrelerin sadece bir kısmı kullanılabiliyor. Hatta uygulamanın sahip olduğu özelliklerin büyük bir bölümü maalesef ücretsiz versiyonda kullanılamıyor.

FaceApp’in tüm özelliklerinin kullanıldığı ücretli FaceApp Pro versiyonunda ise farklı ödeme seçenekleri mevcut. Örneğin 1 aylık kullanım için 23,99 TL, 12 aylık 122,99 TL veya ömür boyu kullanım için 269,99 TL ödemeniz gerekiyor.

FaceApp’in aslında yeni bir uygulama olmadığını da belirtmekte fayda var. Zira daha önce de mağazalarda yer alan ve stabil bir indirme sayısına sahip olan FaceApp, özellikle ünlüler ve fenomenlerin paylaşımları sebebiyle sosyal medyada bir akım haline dönüştü. Uygulama mağazalarındaki indirme sayıları, kısa sürede Twitter TT listesine girerek hakkında on binlerce tweet atılması ve korsan olarak indirmek isteyenler için internet sitelerine yüklenen FaceApp Pro APK dosyalarının çığ gibi yayılması uygulamanın kısa sürede ne kadar popüler hale geldiğini bizlere gösteriyor.

İndirmek için: FaceApp Android | FaceApp iOS