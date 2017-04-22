YAZGİG’17 İçin Geri Sayım Başladı!

Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerinin ele alınacağı YAZGİG’17, 29 Nisan 2017’de başlıyor!

Yapay Zeka, insanlık tarihi boyunca merak edilen, araştırılan, geliştirilmeye çalışılan konulardan biri olmuştur ve olacaktır. Bir canlının zekasını, özellikle en gelişmiş zeka olan insan zekasını taklit etmeye çalışarak, canlıların yaşamında kolaylıklar sağlaması için üzerinde çalışılan Yapay Zeka bilimi birçok filme, kitaba konu olmuştur. Şu ana kadar yapılan çalışmalar bizlere bu işin çok zor olduğunu göstermekle beraber yakın gelecekte insanoğlunun günlük hayatında teknolojiyle ilgili pastasında büyük bir dilime sahip olacağının sinyallerini veriyor. Bu zorluklara rağmen insanoğlu gerçekten de güçlü bir yapay zeka elde edebilecek mi? Bunu başarmak için nasıl bir yol izlemeli ve bu konuda yapılan çalışmalar neler? Yapay zeka hayatımıza hangi alanlarda ne gibi kolaylıklar getiriyor?

Görüntü İşleme, özellikle savunma sanayinde çok önemli olan konulardan bir tanesidir. İnsansız hava araçlarında kilit rol oynamaktadır. Savunma sanayinin yanı sıra “İnsan Sayma, Plaka Tanıma, İnsan Tanıma, İnsanın Yüzünden Cinsiyet ve Yaş Aralığı Tahmini” gibi projeler ile de insan yaşamına girmiştir. Görüntü İşleme her geçen gün ilerlemekte ve kendini farklı projelerin içinde göstermektedir. Peki bu ilerleyiş nereye kadar sürecek? Görüntü İşlemenin geleceği parlak mı? Bu alanda yapılan çalışmalar nelerdir?

Yukarıda sorulan soruların cevaplarını merak ettiğinizi biliyoruz. İşte bu yüzden Ankara Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu sizleri 29 Nisan 2017 tarihinde Ord. Prof. Dr. Abdülkadir NOYAN Konferans Salonu‘nda bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri ve gelenekselleşme aşamasında olan YAZGİG – Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günü‘ne davet ediyor.

YAZGİG’17 de ilk bakışta ön plana çıkan isimlerden söz etmek gerekirse;

GlassOuse adındaki projesiyle Apple ve Google olmak üzere bir çok şirketi peşinden koşturan bir isim var: Mehmet TÜRKER. Üzerinde bulunan sensörler (gyro sensör) sayesinde kafa hareketlerinin en ince ayrıntısını dahi algılayan gözlük, Bluetooth bağlantısıyla cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımına imkan vermekte. Dünyanın en saygın teknoloji yayınlarından kabul edilen The Verge ve Digital Trends’e konu olan ve Apple’ın bu yıl dünya genelinde Apple Store mağazalarında yer vermeyi planladığı GlassOuse isimli projesiyle Mehmet Türker bu yıl YAZGİG’17 de bir konuşma yapacak.

Dikkat çeken konuşmacılardan bir diğeri ise bir çoğumuzun yakından tanıdığı Dr. Umut Yıldız. Şu an NASA’nın (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) Kaliforniya eyaletindeki Jet Propulsion Laboratory (JPL) bölümünde çalışan Umut Yıldız, burada Molekül Astrofiziği, Yıldız Oluşumu, Molekül Bulutları, Veri Madenciliği ve Uzay Haberleşmesi üzerinedir. Sosyal medya üzerinden ülkemiz gençlerine her fırsatta destek olan ve kendisi de bir Ankara Üniversiteli olan Umut Yıldız, bu yıl YAZGİG’de “Derin Uzay Misyonları” konulu bir e-konferans gerçekleştirecek.

Etkinlik konuşmacılarından bir diğeri ise açılış konuşmasını da gerçekleştirecek olan, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Yalım KELEŞ, “Yapay Zeka’nın Kışı Nasıl Bitti?” başlıklı konuşmasıyla YAZGİG’de olacak.

Alanında uzman birbirinden değerli birçok ismin daha katılacağı YAZGİG’17, hafta sonunu tıka basa bilimle doldurmak isteyenler için yılda bir kez bulabilecekleri ve asla kaçırmamalarını tavsiye ettiğimiz bir etkinlik.

Türkiye’de bahsi geçen konulardaki en büyük organizasyon olan ve bu bağlamda Türkiye’de bir ilk olma özelliği gösteren organizasyonda kafanızdaki sorulara bulacağınız cevapların yanı sıra bu iki konu ve daha birçok bilgiye de sahip olacaksınız.

Etkinliğe kayıt için www.yazgig.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.