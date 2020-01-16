“Yeni Facebook” Yolda! İşte Bilmeniz Gerekenler…

Tamamen yeni bir arayüze ve yeni özelliklere sahip olan “Yeni Facebook” yakında kullanıma sunulacak. İşte bilmeniz gerekenler.

Özellikle arayüz tasarımı konusunda bir süredir köklü bir değişikliğe gideceği konuşulan Facebook, yakın zamanda tamamen yenilenen haliyle karşımıza çıkacak.

2019’da düzenlenen F8 Geliştirici Konferansı’nda Facebook’un yeni versiyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Facebook yöneticileri, platformda özellikle arayüz konusunda ciddi değişikliğe gidileceğini ve bunu da “The New Facebook” olarak adlandırdıklarını duyurmuştu. Peki bu değişiklik neleri beraberinde getirecek?

Daha Sade, Daha Modern, Daha Kullanıcı-Odaklı

Şimdiye kadar paylaşılan bilgilere göre, arayüz dışında yapılacak olan değişiklikler özellikle Facebook’un Gruplar ve Etkinlikler kısımlarında görülebilecek. Bununla birlikte Haber Kaynağı (News Feed) bölümü de daha az ön planda olacak.

Daha sade, daha temiz, daha beyaz tonların ağırlıklı olacağı ve platformda gezinmeyi kolaylaştıracağı belirtilen yeni Facebook arayüzü, Facebook’un hem masaüstü versiyonuna hem de mobil uygulamalarına uygulanacak. Ancak ilgili güncelleme mobil uygulamalara daha erken gelecek.

Ocak 2020 itibariyle sınırlı sayıda kullanıcı ile uygulanmaya başlanan bu arayüz güncellemesi 2020’nin Sonbahar aylarına kadar daha fazla kişiye ulaştırılmış olacak.

Görsellik açısından daha parlak, daha temiz, daha sade ve daha modern bir görünüme sahip olan yeni arayüzde kullanıcı deneyimi ön planda tutulacak.

Parlak ve beyaz ağırlıklı tonlara sahip olan arayüzden hoşlanmayanlar için “Dark Mode” alternatifi de seçenek olarak sunulacak.

Bu büyük güncellemenin Haber Kaynağı‘nı da etkileyeceğini söylemek mümkün. Öyle ki, özellikle arkadaşlar, aile ve sosyal hayatın kullanıcıların önceliği olması gerektiğini belirten Facebook; bu sebeple Haber Kaynağı ve Facebook gruplarının kullanıcılara artık daha kişileştirilmiş bir deneyim sunacağını belirtiyor.

Oyun gruplarına özel sohbet özellikleri, Facebook Live için yeni etkileşim seçenekleri ve Marketplace kapsamındaki ürün alım-satım grupları için yeni özellikler gibi yenilikler de büyük güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulmuş olacak.

An itibariyle sadece sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan “Yeni Facebook”un tam anlamıyla ne zaman aktif edileceğine dair net bir tarih verilmiş değil. Ancak verilen bilgilere göre bu büyük güncelleme 2020’nin sonlarına doğru herkese ulaşmış olacak.