Yeni Fikirler Yeni İşler, Girişimcileri Amerika’da Hızlandırıyor

Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ), gençleri ve genç teknoloji şirketlerini ODTÜ TEKNOKENT’in San Francisco merkezi T-JUMP işbirliği ile uluslararası pazara açıyor.

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en başarılı hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ), gençleri ve genç teknoloji şirketlerini ODTÜ TEKNOKENT’in San Francisco merkezi T-JUMP işbirliği ile uluslararası pazara açıyor.

YFYİ, 2017 döneminde ilk günden hızlandıran, Amerika’da ticarileşme sürecini destekleyen, uluslararası yatırımcılarla birlikte büyümeye olanak sağlayan yeni yapısı ile teknoloji tabanlı fikirleri olan gençleri ve genç teknoloji şirketlerini desteklemeye devam ediyor.

YFYİ hızlandırma programının büyük çoğunluğu, girişimciliğin kalbi san Francisco’da gerçekleşiyor.

Programda fikir aşamasında ya da prototipini oluşturmuş erken aşama girişimler, Türkiye’de gerçekleşecek ön-hızlandırma ve bootcamp ile 7 haftalık Amerika kampına hazırlanacaklar. Türkiye programını başarıyla tamamlayan girişimler Silikon Vadisi ekosisteminde yoğun eğitim, mentorluk ve network faaliyetleri gerçekleştirerek ABD piyasasına girişlerini hızlandıracaklar. Silikon Vadisi’ne açılan başarılı YFYİ girişimleri Ekim 2017’de gerçekleşecek demo gününde Türkiye girişimcilik ekosisteminin ve yatırımcıların karşısına çıkacak.

YFYİ Girişimlerine Yatırım ve Sermaye Desteği Fırsatı

Yoğun mentorluk ve eğtimlerle hızlanan girişimler program boyunca ODTÜ TEKNOKENT ve ODTÜ TEKNOKENT San Francisco merkezi T-JUMP aracılığıyla ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşısına çıkar. Programdan başarıyla mezun olan girişimler T-JUMP Ventures’ın portföyünde değerlendirilerek yatırım alma şansı yakalayabilir. YFYİ ile ODTÜ TEKNOKENT ekosistemine dahil olan girişimler bu networkten faydalanarak paydaş yatırım kuruluşlarıyla irtibat halinde oluyorlar.

Henüz şirketleşmemiş YFYİ girişimcileri ODTÜ TEKNOKENT’in T-BİGG programı ile de 150.000 TL TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Sermaye Desteği alarak şirketleşme fırsatı yakalıyor.

Genç Teknoloji Şirketlerine Türkiye ve San Francisco’da Ofis

Yeni Fikirler Yeni İşler hızlandırma programından başarıyla mezun olan girişimler ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Merkezi’nde ve ODTÜ TEKNOKENT’in San Francisco Merkezi T-JUMP’ta bir yıl ücretsiz ofis sahibi olabiliyor.

ODTÜ TEKNOKENT Girişimleri ve Başarıları

YFYİ kapsamında bugüne kadar, 6500’den fazla iş fikri değerlendirilmiş; takımlara 2 milyon doların üzerinde çekirdek sermayesi verilmiş; 110’dan fazla patent başvurusu yapılmış; doğrudan ve dolaylı olarak 200’den fazla teknoloji tabanlı şirketin kurulmasına ve 750’den fazla kişiye istihdam yaratılmasına destek olunmuştur. Geçtiğimiz 12 yılda, YFYİ şirketleri önemli başarılara imza atarak uluslararası kuruluşlardan yatırımlar almaya ve ürünlerini global pazarlara satmaya başlamıştır.

Online eğitimler için pazar yeri olan ve toplamda 173 milyon dolar yatırım alan Udemy‘nin kurucuları girişimlerine ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde başlamıştır. Yolculuklarına 2010 yılında San Francisco’da tohum yatırımla devam eden ekibin ODTÜ TEKNOKENT’te de ofisleri bulunmaktadır.

ODTÜ TEKNOKENT’te yatırım alarak büyüyen OpsGenie de yazılım geliştirme ekipleri için akıllı bilgilendirme sistemidir. 2010 yılında Amerika’da kurulan şirket 10 milyon dolarlık yatırımla uluslararası başarılar elde etmeye devam etmektedir.

Türkiye’nin en popüler sosyal içerik platformlarından Onedio‘nun kurucuları YFYİ girişimcileridir. Toplamda 4 milyon doların üzerinde yatırım alan şirket ODTÜ TEKNOKENT’te yer almaktadır.

Kablosuz sensörlerle çöp konteynerlerini akıllandıran YFYİ girişimi Evreka 500 Startups, Sankonline, Nexus Ventures ve Filip Minasyan tarafından 740 bin dolar, yaklaşık 2,7 milyon TL, yatırım alarak yurtiçi ve yurtdışı pazarda hizmet veren atık toplama sektöründe lider şirketlerden bir haline gelmiştir.

Akıllı bebek ve bakıcı izleme servisi olan Invidyo, akıllı ulaşım sistemleri pazarının çoğunluğunu yöneten ISSD, havacılık, medikal, savunma sanayi ve otomotiv sektörlerine 3 boyutlu basım çözümleri sunan Btech Innovation gibi pek çok başarılı firma da Yeni Fikirler Yeni İşler hızlandırma programı mezunudur.

Kurulurken yatırım alma şansı, hızlanan ticarileşme ve uluslararası başarı hikayeleri yaratmayı amaç edinmiş olan Yeni Fikirler Yeni İşler’e başvurmak ve ayrıntılı bilgi almak için www.yfyi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.