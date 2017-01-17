Yerli Arama Motoru “Geliyoo” Kullanıma Sunuluyor

Bir süredir üzerinde çalışılan yerli arama motoru projesi Geliyoo, herkesin kullanımına açılmaya hazırlanıyor.

Özellikle son yıllarda ABD merkezli Google ve Rusya merkezli Yandex gibi firmaların Türkiye’deki faaliyetlerin arttırması, ülke genelinde bir “yerli arama motoru” düşüncesini de beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise yaptığı açıklamasında yerli bir arama motorunu geliştirmenin ülke açısından çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Ancak bahsi geçen yerli arama motorunun nasıl ve ne şekilde geliştirileceği ve piyasaya sürüleceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

Hakan Atabaş ve Fatih Arslan adındaki iki mühendis ise yaklaşık 10 yıldır yerli bir arama motoru üzerinde çalışıyor. “Geliyoo” adı verilen bu yeni arama motoru ise an itibariyle herkesin kullanımına açılmaya hazırlanıyor.

“10 milyon TL harcandı”

Uzun süredir test aşamasında olan ve şimdiye kadar toplamda 10 milyon TL para harcandığını belirten Geliyoo projesinin, test sürecinde dahi büyük bir ivme kazandığına dikkat çekiliyor. Projenin geliştiricileri 2018’in sonunda ise 3 milyon kullanıcıya ulaşarak %7‘lik bir kullanım oranını hedeflediklerini belirtiyor.

Bloomberg HT‘ye konuşan Geliyoo CEO’su Hakan Atabaş, Türkiye’de en müsait alt yapının Geliyoo.com’da olduğunu ve Geliyoo arama motorunun Türkiye’de bugüne kadar hiç bir arama motoru firması tarafından uygulanmamış çalışmalarla donatıldığını dile getirdi. Atabaş ayrıca yatırımcılara yatırım yapabileceklerinin de sinyalini verdi.

Yaptığı konuşmasında Hakan Atabaş, “Birçok ülke Google’ın dünya genelindeki üstünlüğünü ortadan kaldıran çalışmalar ortaya koydu. Bunun ilk örneği; şu anda Türkiye’de de hizmete giren Rus arama motoru Yandex oldu. Sonrasında bunu Çin takip ederek Baidu adındaki arama motorunu hizmete açtı. Ülkemizde de bu ve buna benzer girişimler yapıldı; ancak kesinlikle kayda değer bir çalışma ortaya koyulamadı. Nedeni ise maddi olanakların yetersiz olması ve yeterli destek ve teknik personelin bulunmamasıydı. Aynı zamanda güçlü maddi imkanlara sahip yatırımcıların anlık para getiren yatırımlara daha çok önem vermesi bunu tetikleyen unsurlardır. Bu nedenle Türkiye’nin yerli bir arama motoruna sahip olması gerekiyor ve bu arama motoru “Geliyoo” ile neden olmasın” dedi.

“E-ticaret sektöründe de etkili olacak”

Bloomberg HT’ye konuşan Hakan Atabaş, Geliyoo’nun e-ticaret sektörü üzerinde de etkili olacağına dikkat çekti: “Geliyoo’nun sadece arama motoru sektöründe değil e-ticaret sektöründe de çok önemli projeleri bulunmakta. Çok yakında yayına açacakları ve Türkiye’de ilk kez kullanılacak olan e-ticaret arama motoru ile de farklı ve oldukça hızlı satış potansiyeli oluşturacak bir yapılandırma ile de karşımıza çıkacak olan Geliyoo’nun kendi içerisinde geliştirdiği gelir modelleri sayesinde şirketi ayakta tutarak bu teknolojinin ülkeye kazandırılması için gayret ettiğini görüyoruz. Robot teknolojileri, bilgi güvenliği, siber güvenlik, enerji ve uzay teknolojileri alanında da proje ve çalışmaları bulunan Geliyoo’nun yerli arama motoru ile hedeflediği noktada olması gerektiğine tüm kalbimizle inanıyoruz.”

“Geliyoo” adı nereden geliyor?

Geliyoo’nun kurucularından olan Fatih Arslan, isim tercihi konusunda Türkçe’de en çok kullanılan yüklemlerden biri olan “gelmek” fiilinin “geliyor” çekiminin yaygın kullanımda olduğunu, telaffuzunun da yaygın olarak “geliyoo” şeklinde kullanıldığını ve bu bakımdan bu ismin verildiğini belirtti.

Arslan ayrıca Geliyoo arama motorunda haberler, forum, e-okul, url kısaltma servislerinin de bulunduğunu ve e-posta servisinin de ilerleyen zamanlarda aktif edileceğini belirtti. 2018’in ikinci çeyreğinde ise ilk Türk internet tarayıcısı olan “Geliyoo Browser” çalışmalarının tamamlanıp kullanıma sunulacağına dikkat çekildi.