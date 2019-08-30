Yoga Pozu Vermek İsteyen Üniversite Öğrencisi 6. Kattan Düştü

Meksika’da yaşayan 23 yaşındaki Alexa Terrazas, “sıra dışı” yoga pozları verirken 6. katın balkonundan aşağıya düştü.

Özellikle Instagram gibi görsel odaklı sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ve sonucunda yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlanması, diğerlerinden ayrılmak adına bazı kullanıcıları fark yaratmaya zorluyor. Öyle ki daha önce de örneklerini pek çok kez gördüğümüz gibi bunları yaparken çeşitli kazalar da meydana gelebiliyor.

Benzer bir olay ise bu kez Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde karşımıza çıkıyor.

Sosyal medyada “extreme yoga” akımına dahil olmak isteyen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexis Terrazas, balkondan baş aşağı sarkarak “sıra dışı” bir yoga pozu vermek isterken dengesini kaybediyor ve 6. kattan (yaklaşık 25 metreden) aşağıya düşüyor.

Bölgede olayı araştıran yetkililer, balkon tırabzanının sağlam olduğunu ve kazanın tırabzandan kaynaklanmadığını belirtiyor. Yani yaşanan bu vahim kazanın tamamen kişisel bir hatadan kaynaklandığı ifade ediliyor.

6. kattan düşen Alexa Terrazas’ın 11 saatlik bir ameliyatın ardından hayatta kalmayı başardığını da belirtmek gerekiyor. Ancak 110 kemik kırılması tespit ediliyor. Ortalama bir insan vücudundaki kemik sayısının 206 olduğu göz önüne alındığında, durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılabiliyor. Her ne kadar hayatta kalmayı başarsa da, Terrazas’ın eski sağlığına dönmesi yıllarını alacak gibi görünüyor. Öyle ki yapılan açıklamalara göre genç kadın yaklaşık 3 yıl boyunca yürüyemeyecek.