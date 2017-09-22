Youthall Markasıyla Yenilenen Stajim.net, Avrupa’ya Açılıyor

Şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ Youthall (eski adıyla Stajim.net) Avrupa’ya açılıyor.

Aralık 2014’te Emre Aykan ve Elis Yılmaz tarafından kurularak faliyetlerine başlayan Stajim.net bu yılın başında 100 bin üye barajını aşarak markalaşma yolunda önemli bir adım attı ve bu süreçten sonra melek yatırımcılardan aldığı yatırımla da adından sıkça söz ettirdi. Paris’te bulunan dünyanın en büyük startup kampüsü Station F’in Founders Program’ına kabul edilmesinin ardından Avrupa operasyonuna Fransa’da başlayan şirket, Türkçe- İngilizce ve Fransızca olarak yayın hayatına başlayan Youthall ile markasını yeniden konumlandırdı.

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve dijital işveren markası platformu. Platformu kullanan şirketler, markalarını gençlere anlatabilecekleri bir profil oluşturuyor. Bu profili genç yetenekler takip edip şirketlerle etkileşime geçiyor. Şirketler platform üzerinden videolarını, ofis fotoğraflarını, ilanlarını, şirket içi eğitim / etkinliklerini ve gençlere ulaştırmak istedikleri faydalı içerikleri yayınlayabiliyor. Genç yetenekler ilanlara başvurup, eğitim ve etkinliklerle, platform üzerinden yayınlanan içeriklerle mezun olmadan önce kendilerini geliştirme ve deneyim kazanma fırsatı buluyor.

İnsan kaynaklarının ve doğru kriterlerdeki adayların bir araya gelmesi için platform üzerine yeni teknolojileri de entegre eden Youthall, aynı zamanda otomatik eşleştirme sistemi sMatch ile genç yetenekleri ve şirketleri aranan kırılımlarda eşleştirebiliyor. Bugüne dek toplamda 800 ilan yayınlanan Youthall, platformdaki ilanların çoğunu otomatik eşleştirme aracı sMatch ile yayına bile girmeden gençlerle buluşturmayı başardığını not ediyor. İnsan kaynaklarının üzerindeki operasyonel yükü azaltarak kısa sürede doğru kriterdeki adaya ulaşılmasına olanak sağlıyor. Bugüne kadar toplam 5 bin genci şirketlere yerleştirmeyi başaran Youthall, platform üzerinden şu ana kadar şirketlere 750 binden fazla başvuru gönderdi.

Avrupa ve Türkiye’den gençlerin profesyonel anlamda bir araya gelebileceği bir platform olmayı hedefleyen ve uzun vadede genç işsizlik problemini azaltmayı hedefleyen Youthall’da şu an Staj, MT ve kampüs temsilcisi ilanları yayınlanıyor. Kısa zaman sonra ek olarak global çapta yeni mezun, part-time ve günlük iş ilanları yayınlamaya da başlayacak olan Youthall, hem Avrupa’daki hem de ülkemizdeki gençlere staj ve iş imkanı sağlamaya devam edecek.