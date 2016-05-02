YouTube Web Üzerinde Yeni Material Design Arayüzünü Test Ediyor

Google, yeni Material Design isimli tasarım standardını tüm servislerine uygulamaya devam ediyor. Şimdi ise popüler video devi YouTube‘un web sürümü için çalışmalara başlanmış durumda.

İlk olarak Android Police tarafından farkedilen yeni Material Design arayüzü, YouTube’u daha sade ve daha kullanıcı odaklı bir hale dönüştürüyor. Alınan ekran görüntülerinde de görüldüğü üzere anasayfadan kanal sayfasına, menüden video sayfasına kadar YouTube’un her kısmında yeni materyal tasarımın izlerini görmek mümkün.

YouTube Anasayfa – Öncesi

YouTube Anasayfa – Sonrası

Görüldüğü gibi YouTube’un anasayfası genel olarak Google’ın mobil uygulamalarına benzeyen standart Material Design standardına göre yenilendiği gibi, daha modern bir arama kutusu, “Yükle” yazan butonun yerine sadece ikon yerleştirilen yeni buton gibi değişiklikler daha çok göze çarpıyor.

YouTube Yan Menü – Öncesi

YouTube Yan Menü – Sonrası

Yan menüde en fazla dikkat çeken yenilik, kare ikonların yeni yuvarlak ikonlar ile değiştirilmesi ve menünün genişliğinin büyütülmesi olarak göze çarpıyor.

YouTube Kanal Sayfası – Öncesi

YouTube Kanal Sayfası – Sonrası

Material Design testlerinde en fazla değişikliğin göze çarptığı yer ise yukarıdaki ekran görüntülerinde de görüldüğü gibi YouTube kanalları olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse tamamen farklı bir arayüze sahip olan YouTube kanal sayfalarında, butonlardan kanal fotoğraflarına birçok kısımda uygulanan yenilikler dikkat çekiyor.

YouTube Video Sayfası – Öncesi

YouTube Video Sayfası – Sonrası

YouTube Video sayfasında ise sadece açıklama kısımlarındaki video bilgileri, abone ol butonu gibi alanlarda çeşitli değişiklikler yapılmış durumda. Buna göre video başlığı ile video sahibi olan kanalın bilgileri ve “Abone Ol” butonu birbirlerinden ayrılmış görünüyor. Video görüntüleme sayıları da artık video başlığının alt kısmında yer alıyor.

YouTube’un yeni Material Design arayüzünün ne zaman aktif edileceği tam olarak bilinmiyor. Ancak denemek isteyenler için giorgiomarinel isimli bir Reddit kullanıcısı küçük bir rehber de hazırlamış durumda. Bunun içinse aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli:

Denemek isteyenler:

www.youtube.com/?gl=US adresine gidin Chrome Geliştirici Araçları’nı açın (CTRL + SHIFT + I) “Resources” sekmesine gidin ve Cookies menüsünün altındaki youtube.com domainine ait VISITOR_INFO1_LIVE bilgisini silin “Console” sekmesine gidin Aşağıdaki komutu kullanarak yeni bir VISITOR_INFO1_LIVE bilgisi ekleyin: document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=Qa1hUZu3gtk;path=/;domain=.youtube.com"; Sayfayı yenileyin.

NOT: Yapılan işlemler sadece “Chrome” tarayıcıları için geçerlidir.