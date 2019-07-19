Yurtdışından Getirilen Telefonlar İçin Pasaport Kayıt Ücreti 1500 TL Oldu

Yurtdışından getirilen telefonların kullanılabilmesi için istenen kayıt ücreti 618 TL’den 1500 TL’ye yükseltildi.

Yurtdışından telefon almak isteyenler için üst üste kötü haberler gelmeye devam ediyor. Öyle ki özellikle son zamanlarda peş peşe zam yapılan zamlar, yurtdışından satın alınan ve Türkiye’ye getirilen telefonların ülke içerisinde kullanılabilmesini her geçen gün zorlaştırıyor. Şimdi ise Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi ve istenen ücret mevcut fiyatın yaklaşık iki katından fazlası oldu.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, yurtdışından telefon getiren kişiler artık IMEI kaydı yaparak telefonu Türkiye’de kullanabilmeleri için 1500 TL harç ödemek zorunda kalacak.

Daha önce bu telefonlar için istenen IMEI pasaport kayıt ücretleri ise şöyleydi:

2012’de 100 TL

2016’da 138.80 TL

2017’de 149.20 TL

2018’de 170.70 TL ; ardından 500 TL ,

; ardından , 2019’da 618 TL; şimdi ise 1500 TL

Yukarıdaki listede de görüldüğü üzere, yıllara göre telefon kayıt ücretlerine özellikle son 1 yıl içerisinde ciddi oranda artış yapılmış durumda. Öyle ki 2018’de 170 TL olan IMEI pasaport kayıt ücreti, art arda gelen zamlar ile birlikte sadece 1 yıl içerisinde 1500 TL’ye kadar yükseltilmiş durumda.

Yurtdışından Telefon Nasıl Getiriliyor? Şartları Neler?

Yurtdışında satın aldığınız bir telefonu Türkiye’de kullanabilmeniz için öncelikle bir pasaport sahibi olmanız gerekiyor. Daha sonra, yurtdışından getirdiğiniz telefonu kendi pasaportunuza kaydettirerek IMEI kaydı yaptırmanız gerekiyor.

Önceden yurtdışından satın alınan telefonlar başka birine ait bir pasaporta kaydedilebiliyordu. Ancak 15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 numaralı kararın 4. maddesine göre yurtdışından getirilen telefonların IMEI kaydı süreci “yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla…” diye eklenen bir notla sınırlandırılmış durumda. Yani artık bir telefon kimin pasaportuna kayıtlı ise o pasaportun sahibi üzerine olan telefon hattında kullanılabilecek.