Facebook’un her yıl hazırladığı Year in Review (Yıla Genel Bakış) sayfası ile 2014 yılında Facebook’ta yaşanan önemli anlara göz atın.

Geçtiğimiz yıl kullanıcıya özel Yıla Genel Bakış alanı açarak kullanıcıların 2013 yılındaki en önemli 20 gönderisini gösteren Facebook, 2014 yılı için hazırladığı Year in Review sayfasında da genel olarak Facebook’ta yaşanan önemli anları bir araya getirdi.

Facebook Year in Review sayfasında 2014’ün en önemli anlarını, kişilerini ve en çok ziyaret edilen mekanlarını aşağıdan görebilirsiniz.

2014’te Facebook’ta en çok paylaşılan önemli anlar:

Dünya Kupası Ebola salgını Brezilya seçimleri Robin Williams’ın vefatı Ice Bucket Challenge kampanyası Gazze olayları Malezya Havayolları uçak kazası Super Bowl Michael Brown / Ferguson olayları Sochi Olimpiyatları

2014’te Facebook’ta en çok ziyaret edilen mekanlar:

Sultanahmet Meydanı Vialand Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu Emirgan Korusu Üsküdar Sahili Kız Kulesi Şanlıurfa / Balıklı Göl Darıca Hayvanat Bahçesi Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi Eyüp Sultan Camii Ankara Gençlik Parkı

Year in Review için hazırlanan videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.