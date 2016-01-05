Özellikle extreme sporların vazgeçilmezi olan profesyonel GoPro kameralarını, geçtiğimiz yıla damgasını vuran cihazlardan biri olarak tanımlayabiliriz. Görüntü kalitesi, farklı çekim açıları, kullanım koşullarının çeşitliliği ve dayanıklığı ile popüler hale gelen bu kameralar, heyecan verici videoları da bizlerle buluşturuyor.

Bu bağlamda GoPro ile çekilen 2015’in en iyi videoları da yayınlanmış durumda. GoPro’nun YouTube kanalı üzerinden yayınlanan video ile 2015’in en iyi videolarını tek bir video altında toplayan GoPro, izleyenlere adeta göz zevki yaşatıyor.

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