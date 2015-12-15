Adweek 2015’in En İyi 10 Reklamını Seçti

2015’in öne çıkan anları ve EN’leri paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak reklamcılık sektörü ile ilgili yakından ilgilenen Adweek de 2015’in en iyi reklamlarını seçmiş durumda.
İlham verme, yenilikçi ve ilgi çekici olma gibi kriterlere göre hazırlanan listede Android, Snickers, Nike gibi markalara ait reklam videoları da yer alıyor.
İşte 2015’in en iyi reklamları…
10. Android “Friends Furever”
- Ajans: Droga5, New York
- Editör: Ben Suenaga, Friendshop!
09. Nike “Short a Guy”
- Ajans: Wieden + Kennedy, Portland, Ore.
- Direktör: Stacy Wall, Imperial Woodpecker
08. Loterías y Apuestas del Estado “Justino”
- Ajans: Leo Burnett, Madrid
- Direktör: Against All Odds, Passion Pictures
07. Shiseido “High School Girl?”
- Ajans: Watts of Tokyo
- Direktör: Show Yanagisawa, The Directors Guild
06. States United to Prevent Gun Violence “Gun Store”
- Ajans: Grey, New York
- Direktör: Andrew Lane, Rival School Pictures
05. Atlantic Group “37 Days”
- Ajans: Leo Burnett, Paris
- Direktör: Olivier Staub, Quad Productions
04. The Ad Council “Love Has No Labels”
- Ajans: R/GA, New York
- Direktör: Danielle Levitt, Persuade Content
03. Comcast Xfinity “Emily’s Oz”
- Ajans: Goodby Silverstein & Partners, New York
- Direktör: Andreas Nilsson, Biscuit Filmworks
02. Snickers “Brady Bunch”
- Ajans: BBDO New York
- Direktör: Jim Jenkins, O Positive
01. Geico “Unskippable”
- Ajans: The Martin Agency, Richmond, Va.
- Direktör: Terri Timely, Park Pictures
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