2016’nın En İyi 10 Medium Yazısı

Popüler içerik platformu Medium, 2016 yılının en iyi içeriklerini ve en popüler konularını açıkladı.

İlk olarak Twitter’ın kurucuları arasında yer alan Evan Williams ve Biz Stone tarafından 2012 yılında kurulan Medium, blog ve bloglama kavramlarına yeni bir soluk getirerek kısa sürede büyük bir ilerleme kaydetti. Öyle ki 2015 yılında aylık 25 milyon tekil kullanıcıya ulaşan platform, bir yıl içinde yaklaşık %140 büyüme göstererek 60 milyon tekil kullanıcıya ulaşmayı başardı.

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Kullanıcıların ayda 4.5 milyon saat vakit geçirdiği Medium’da, 2016’nın en popüler konuları da açıklandı. Harcanan zamana göre belirlenen listede; politika, spor, Donald Trump, startup, teknoloji, 2016 seçimleri, Hillary Clinton, girişimcilik, tasarım ve hayat dersleri en çok konuşulan konular olarak yer aldı.

Medium’da 2016’nın En Çok Konuşulan Konuları

Medium ayrıca 2016’nın en iyi Medium yazılarını da seçmiş durumda. 10 tane içeriğin yer aldığı liste ise şöyle:

Medium’da 2016’nın En İyi Yazıları