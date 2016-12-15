2016’nın En İyi 10 Medium Yazısı

Popüler içerik platformu Medium, 2016 yılının en iyi içeriklerini ve en popüler konularını açıkladı.
İlk olarak Twitter’ın kurucuları arasında yer alan Evan Williams ve Biz Stone tarafından 2012 yılında kurulan Medium, blog ve bloglama kavramlarına yeni bir soluk getirerek kısa sürede büyük bir ilerleme kaydetti. Öyle ki 2015 yılında aylık 25 milyon tekil kullanıcıya ulaşan platform, bir yıl içinde yaklaşık %140 büyüme göstererek 60 milyon tekil kullanıcıya ulaşmayı başardı.
AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri
Kullanıcıların ayda 4.5 milyon saat vakit geçirdiği Medium’da, 2016’nın en popüler konuları da açıklandı. Harcanan zamana göre belirlenen listede; politika, spor, Donald Trump, startup, teknoloji, 2016 seçimleri, Hillary Clinton, girişimcilik, tasarım ve hayat dersleri en çok konuşulan konular olarak yer aldı.
Medium’da 2016’nın En Çok Konuşulan Konuları
Medium ayrıca 2016’nın en iyi Medium yazılarını da seçmiş durumda. 10 tane içeriğin yer aldığı liste ise şöyle:
Medium’da 2016’nın En İyi Yazıları
- History tells us what may happen next with Brexit & Trump / Tobias Stone
- Dear Democrats, Read This If You Do Not Understand Why Trump Won / Trent Lapinski
- An Open Letter To My CEO / talia jane
- Let Me Remind You Fuckers Who I Am / Hillary Clinton [parody]
- Stop Making Everything Perfect For Your Kid / susan.speer
- How a TV Sitcom Triggered the Downfall of Western Civilization / David Hopkins
- The “Other Side” Is Not Dumb / Sean Blanda
- Admit It. The Clinton Email Controversy Bothers You, Yet You Don’t Actually Know What the Clinton Email Controversy Is / Ken Crossland
- How it feels to learn JavaScript in 2016 / Jose Aguinaga
- The disturbing details of the Derrick Rose gang rape case / Lindsay Gibbs
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