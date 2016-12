2016’nın En İyi 25 İcadı

TIME dergisi tarafından belirlenen 2016’nın en iyi icatlarına göz atın.

ABD merkezli TIME dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yılın En İyi İcatları” listesini hazırladı. Hazırlanan listede 2016 yılında geliştirilen 25 önemli icat yer alıyor.

Listede Apple’ın kablosuz kulaklığı AirdPods’tan yapay pankreasa, yerleşik güneş panellerinden kendi kendini bağlayabilen ayakkabıya kadar 2016’ya damgasını vurmuş önemli icatlar bulunuyor.

İşte TIME tarafından belirlenen 2016’nın en iyi 25 icadı…

1. Havada duran, temassız çalışan ampul: Flyte

Simon Morris tarafından tasarlanan Flyte, elektromanyetizm ilkelerine dayanan ve endüktif kuplaj etkisi ile gücün kablosuz olarak iletilmesini sağlayan bir sisteme sahip. Kısaca bu ampül temassız bir şekilde havada asılı kalarak çalışıyor.

2. Katlanan bisiklet kaskı: Morpher

Bisiklet sahiplerinin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri de, bisiklet kasklarının özellikle taşıma ve sığdırma noktasında çok fazla kullanışlı olmaması. Hatta sadece bu sebepten dolayı kask kullanmak istemeyenlerinde dahi olduğunu söylemek mümkün. İngiliz mühendis Jeff Woolf ise katlanabilir bisiklet kaskı projesi Morpher ile bu konuya çözüm getiriyor. Birbirine geçen plastik parçalarından oluşan Morpher isimli bu bisiklet kaskı, katlandığında oldukça az yer kaplıyor. Dolayısıyla taşıma noktasında bisiklet sahiplerine oldukça kolaylık sağlamış oluyor.

3. Çatı şeklinde tasarlanan estetik günş panelleri: Solar Roof

Güneş panellerinin çevreyi koruma ve tasarruf sağlama noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak estetiklik noktasında çok kullanışlı olmadığını da görüyoruz. Tesla tarafından geliştirilen ve SolarCity işbirliğinde üretime geçilecek olan Solar Roof ise bu probleme oldukça yenilikçi bir çözüm getiriyor. Bu yeni nesil güneş panellerinin en güzel yanı ise göze batmayan estetik bir görünüme sahip olması ve evlere standart çatı şeklinde entegre edilmesi.

4. Kendi kendini bağlayan ayakkabı: Nike Hyperadapt 1.0

Dünya üzerinde bağcıklı ayakkabıları çok seven ancak bu bağcıkları bağlamayı pek sevmeyen birçok kişi var. Bu kişilerin imdadına ise Nike Hyperadapt 1.0 yetişiyor. Kişi ayakkabıyı giyip yanındaki butona bastıklarında ayakkabının bağcıkları otomatik olarak bağlanıyor. Nike ilerde bu butonun da kaldırılacağını, yani her şeyin otomatik olarak yapılacağını belirtiyor.

5. Her yere sığan futbol sahaları: The Unusual Football Field

Tayland merkezli gayrimenkul firması AP Thailand, Bangkok’un The Khlong Toei bölgesindeki dağınık yerleşimin park, spor alanı vs gibi yapıların kurulmasını zorlaştırması üzerine yenilikçi bir projeye fikriyle ortaya çıkıyor. “The Unusual Football Field” olarak adlandırılan proje kapsamında, bölgelerin dağınık ve dar alanları sıradışı tasarımlar ile futbol sahalarına dönüştürülüyor. An itibariyle iki tanesinin inşa edildiğini ve sahanın çocuklar ile dolduğunu açıklayan firma, bu ay içerisinde de üçüncüsünü açmayı planladıklarını belirtiyor.

6. Sanal gerçeklikte yeni bir boyut: PlayStation VR

Son yılların en popüler teknolojik gelişmelerinden biri olan sanal gerçeklik, çeşitli gözlük, başlık gibi cihazlar ile tüketici elektroniğine de yansımış durumda. Ancak piyasadaki sanal gerçeklik başlıklarının çoğu bilgisayar destekli olarak geliştiriliyor. Sony ise PlayStation 4 destekli PlayStation VR başlığı ile bunu konsollara taşıyor.

7. İlaç niyetine elektronik kenevir: Hmbldt Vape Pens

Özellikle ABD hükümetinin tıbbi kenevir kullanımını yaygınlaştırması üzerine birçok kişi tarafından kullanılmaya başlanan kenevir; uyuşturucu ve ilaç olarak piyasada genellikle iki farklı şekilde bulunuyor. Tehlikeleri bertaraf etmek için bu konuya yenilikçi bir çözüm getiren Hmbldt ise, elektronik kenevir olarak adlandırabileceğimiz Hmbldt Vape Pens cihazlarını piyasaya sürmüş durumda. Cihazda bir dozluk kenevir yağı bulunuyor. Bu kenevir yağı ise her bir nefeste rahatlamanızı, uykunuzun gelmesini ve ağrılarınızın dinmesini sağlıyor. Ancak cihazın uyuşturucu etkisi yaratacak düzeyin altında tutulduğunu da vurgulamak gerekiyor.

8. Yeni nesil çalar saat: Hello Sense

Uykunuzun en tatlı anlarını bölerek uyku performansınızı düşüren standart çalar saatlerin aksine, Hello Sense isimli bu çalar saatler sizin uyku döngünüzü ölçümleyerek uyanmaya en uygun anlarınızda, yani en az zorlanacağınız anlarda sizi uyandırmayı sağlıyor. Ayrıca bu akıllı çalar saatler ses komutlarıyla yönetilebiliyor.

9. Her yöne dönebilen lastikler: Eagle 360

Sürücüsüz otomobil sektöründeki rekabet artarken, Goodyear da lastik teknolojisini bu sektöre adapte etmek istiyor. Geliştirdiği yuvarlak bir şekle sahip olan Eagle 360 lastikler ise, adından anlaşılacağı üzere otomobillerin her yöne kolay bir şekilde dönebilmesini sağlıyor. Lastikler sürücüsüz otomobiller odaklı olarak geliştirildiği için piyasa yakın zamanda çıkmayacak gibi görünüyor.

10. Akıllı diş fırçası: Quip

En çok ihmal edilen konulardan biri de diş sağlığı diyebiliriz. Simon Enever ve partneri Bill May tarafından tasarlanan akıllı diş fırçası Quip ise bu konuya önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Pille çalışan Quip, her 30 saniyede bir titreşerek kişinin diş fırçalama pozisyonunu değiştirmesi için uyarıda bulunuyor. Toplamda ise tek seferde 2 dakika boyunca çalışıyor.

11. Bilişsel bozukluğu olanlara özel yemek araç gereçleri: Eatwell Assistive Tableware

Büyükannesine “Alzheimer” tanısı konmasının üzerine kendisini kötü hisseden ve büyükannesine yeteri kadar yardımcı olamadığını düşünen Sha Yao, “Eatwell Assistive Tableware” isimli yemek araç-gereçleri projesini geliştiriyor. Farklı ve özelleştirilmiş renklere sahip olan bu gereçler, bilişsel bozukluğu olan hastaların yemekleri kolay bir şekilde ayırt edebilmelerini ve yemeklerini yere dökmeden yiyebilmelerine yardımcı oluyor.

12. Çok-amaçlı pratik evler: Better Shelter

Ikea Foundation’un da arkasında yer aldığı Better Shelter projesi, 4 saat gibi kısa bir süre içerisinde inşa edilebilen çok amaçlı pratik evler kurmayı amaçlıyor. Özellikle mültecilerin hedeflendiği bu çok amaçlı evler; kapı kilitleri, güneş panelleri gibi özellikleri de barındırıyor. Ayrıca bu evler sadece bir barınak olarak değil, aynı zamanda hastane, çocuk geliştirme merkezi, resepsiyon olarak da kullanılabiliyor.

13. Güçlü ve sessiz saç kurutma makinesi: Dyson Supersonic

Elektrik süpürgesi, havalandırma araçları, vakum makineleri gibi hava-merkezli ürünleri ve projeleriyle ön plana çıkan James Dyson, bu kez de yenilikçi saç kurutma makinesi ile karşımıza çıkıyor. Dyson’ın “gürültülü, ağır ve yavaş” olarak nitelendirdiği standart saç kurutma makinelerinin aksine, Dyson Supersonic isimli yeni saç kurutma makinesi sessiz, hafif ve hızlı çalışıyor. Dakikada 110 bin devir sayısına sahip olan bu saç kurutma makinesi, bünyesinde barındırdığı sensörler sayesinde de oldukça yumuşak bir kurutma deneyimi sunuyor.

14. Hayat kurtaran tatlı patates: The Orange-Fleshed Sweet Potato

Sahra Altı Afrika bölgesinde yaşayan 6 yaşın altındaki 43 milyon çocuk A vitamini eksikliğinden dolayı körlük, sıtma gibi hastalıklara maruz kalıyor. Bu bağlamda ülkenin tamamına ilaç dağıtmanın ise etkisiz olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bazı bitki bilimciler de kendi çözümlerini üretmeleri konusunda ülkelere tatlı patates üretimi ile destek oluyor. Proje kapsamında A vitamini bakımından zengin olan tatlı patateslerin çeşitli biyolojik takviyeler ile üretiminin arttırılması sağlanıyor.

15. Katlanabilir drone: DJI Mavic Pro

Son yıllarda insansız hava araçları olarak da adlandırılan drone’lar, fotoğrafçılıkta, sinema sektöründe, tarımda, taşımacılıkta ve daha nice sektörde en önemli araçlardan biri olarak varlığını sürdürüyor. Ancak her ne kadar birçok amaç doğrultusunda kullanılsa da, büyük boyutlara sahip olan drone’ları taşımak bir sorun haline gelebiliyor. DJI tarafından geliştirilen DJI Mavic Pro ise katlanabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Katlandığında bir ekmeğin boyutundan daha küçük boyutlara kadar küçültülebildiği belirtilen drone, 4K kalitesinde çekim yapabiliyor, uçarken nesneleri takip edebiliyor ve karşısına çıkan engelleri aşabiliyor.

16. Yeni nesil termometre: Arc InstaTemp

Kişilerin ateşinin yükselmesinin ardından sıcaklığın ölçümlenmesi amacıyla genellikle ağza, koltuk altına vs. çubuk şeklindeki termometreler konulur. Ya da son yıllarda piyasaya sürülen ve uzaktan kızılötesi teknolojisiyle çalışan termometreler kullanılır. “Arc Insta­Temp” adı verilen yeni nesil termometreler ise birkaç santimetre uzaklıktan ölçüm yapabiliyor. En önemli özelliklerinden birinin ise vücut sıcaklığı ölçme işlemini çok hızlı (2.5 saniye) gerçekleştirmesi olarak ifade ediliyor. Cihazda ayrıca sıcaklığın derecelerine göre üç farklı renk göstergesi de bulunuyor.

17. Yapay pankreas: Minimed 670g

Şeker hastası olan kişiler, sağlığını dengede tutabilmeleri için sık sık kan şekeri seviyesini ölçmeleri ve çıkan değerlere göre insülin veya çeşitli atıştırmalıklar ile şeker seviyesini dengede tutmaları gerekiyor. Medtronic firması ise bu uğraştırıcı işlere Minimed 670g ile çözüm getiriyor. “Yapay Pankreas” olarak da adlandırılan Minimed 670g, otomatik olarak her 5 dakikada bir hastanın şeker ölçümünü yapıyor ve gerektiğinde insülin sağlıyor.

18. Çin’in uzay laboratuvarı: Tiangong-2

Çin’in uzay istasyonu projesi kapsamında gönderilen Tiangong-2 modülünün, Çin’in uzaydaki bir laboratuvarı gibi kullanılacağı belirtiliyor. Yaklaşık 4.2 metre genişliğe ve 10.4 metre uzunluğa sahip olan modül, Çin’in 2023’te tamamlamayı planladığı kalıcı uzay istasyonu projesinin önemli bir parçasını oluşturacağı ifade ediliyor.

19. Oyun için geliştirilen protez kol: IKO

Piyasada bulunan protez ürünler genellikle amaç odaklı geliştirildiği için, diğer aktiviteler için yetersiz kalabiliyor. Özellikle söz konusu çocuklar olduğunda bu durum çok daha üzücü bir hal alabiliyor. Carlos Arturo Torres tarafından geliştirilen IKO ise standart protezlerden çok daha fazlasını sunuyor. Özellikle çocuklar için üretilen IKO, standart bir protez kol gibi standart ihtiyacı karşıladığı gibi; aynı zamanda kolun yerine oyuncak-benzeri eklentiler ile bir oyun aletine dönüşebiliyor. IKO’nun aynı zamanda LEGO parçaları ile uyumlu olarak geliştirildiğini belirtmek gerekiyor.

20. Tüketici dostu elektrikli araba: Chevrolet Bolt

Tüketici gözünden bakıldığında piyasadaki elektrikli arabalar genellikle ikiye ayrılır: Birincisi uzun menzilli ancak pahalı arabalar, ikincisi ise ucuz ancak kısa menzilli arabalar. General Motors ise bu iki taraf arasında bir orta yol bulan Chevrolet Bolt’u geliştirmiş durumda. Tek şarj ile yaklaşık 320 km yol katedebilen Chevrolet Bolt, aynı zamanda uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

21. Çocuklara özel akıllı bileklik: UNICEF Kid Power Band

Günümüzde çocukların yeteri kadar egzersiz yapamaması ve iyi beslenememesi üzerine yeni bir proje geliştiren UNICEF, “Kid Power Band” adını verdiği akıllı bileklik sayesinde bu iki sorunu da azaltmayı hedefliyor. Akıllı bileklik ile birlikte çalışan mobil uygulama, Pink ve Alex Morgan gibi yıldızların videoları ile çocukların fiziksel olarak aktif olmalarını sağlıyor. Egzersiz hedeflerine ulaşan çocuklara ise puan veriliyor. Çocuklar bu puanları ise UNICEF’in tüm dünyada yeterli beslenemeyen çocuklara gönderdiği gıda paketlerine dönüştürebiliyor. Bu sayede ihtiyacı olan kişilere gıda paketleri ile yardım edildiği gibi, çocukların da dünyaya bir katkıda bulunduklarını hissetmeleri sağlanmış oluyor.

22. Kablosuz kulaklıklar: Apple Airpods

Her ne kadar birçok kez eleştiri almış olsa da, yıllar içerisinde standartları birçok kez yıkarak kendi yolunu belirleyen Apple, yeni kablosuz kulaklıklarıyla da yıllar boyunca standart olarak kullanılan 3.5 mm kulaklık girişi kavramını tarihe gömüyor diyebiliriz. Tasarımsal olarak çok şık bir yapıya sahip olan Airpods’ların, söz konusu fiyatı olduğunda tüketicilerin canını biraz sıktığını da eklemek gerekiyor.

23. Konuşan hoparlör: Amazon Echo

Standart bir bluetooth hoparlör gibi görünse de Amazon tarafından geliştirilen Amazon Echo bundan çok daha fazlasını kullanıcıya sunuyor. Özellikle karşılıklı olarak konuşma gerçekleştirilmesi Echo’yu çok daha özel bir cihaz haline getiriyor. Echo’ya entegre edilen dijital asistan Alexa sayesinde kullanıcılar taksi çağırabiliyor, ışıkları açıp kapatabiliyor veya pizza siparişi verebiliyor.

24. Kişisel hava filtresi: Wynd

İş yerinde, evde, okulda, kısacası birçok yerde soluduğumuz havanın içerisinde zararlı kimyasallar bulunuyor. Wynd ise buna çok pratik bir çözüm getiriyor. “Taşınabilir hava filtresi” olarak da tanımlayabileceğimiz Wynd; kısaca havadaki kimyasalları ve diğer zararlı maddeleri temizleyerek kanser ve kalp hastalıklarını önleme noktasında yardımcı oluyor.

25. Daha gerçek görünüme kavuşan Barbie bebekler: Mattel Barbie dolls

50 yıldan fazladır dünyanın en popüler oyuncak bebeği olan Barbie’ler ince ve uzun yapısı ile standart haline gelmiş ve gerçek dışı bir görünümle yıllar boyunca piyasada yerini almıştı. Ancak uzmanlara göre bu durum gerçek-dışı bir güzellik standardı oluşturduğu için yıllar boyunca genç kızları olumsuz yönde etkiledi. Mattel ise daha gerçekçi görünüme sahip olan Barbie oyuncak bebekler üreterek bu sorunu düzeltmek istiyor. Bu amaç doğrultusunda farklı boya, renklere, tarza ve vücut yapılarına sahip olan bu oyuncak bebeklerin bu gerçek-dışı güzellik algısını yıkacağı düşünülüyor.