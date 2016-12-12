Adweek 2016’nın En İyi 10 Reklamını Seçti

Reklamcılık sektörünün önde gelen dijital platformlarından Adweek, yıla damgasını vurmuş 2016’nın en iyi reklam videolarını açıkladı.

Reklam sektörünü yakından inceleyen Adweek, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kriterlere göre belirlediği 2016’nın En İyi 10 Reklamı listesini yayınladı.

Komediden dramaya kadar birçok farklı reklam temasının yer aldığı listede, 2016’ın en iyi Super Bowl reklamı, en iyi yılbaşı reklamı ve en iyi olimpiyat reklamı da bulunuyor. İlgili reklam videolarında ise Taylor Swift, Michael Phelps, Adrien Brody gibi isimler rol alıyor.

Apple’dan Jeep’e, H&M’den Nike’a kadar birçok önemli markanın listede olduğu 2016’nın en iyi 10 reklamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10. Apple Music – Taylor vs. Treadmill

9. Old Spice – Rocket Car

8. OK Go – The One Moment

7. Kenzo – My Mutant Brain (The new fragrance)

6. Jeep – Portraits

5. H&M – Come Together

4. Sandy Hook Promise – Evan

3. Nike – Da Da Ding

2. Audi – Duel

1. Under Armour – Rule Yourself: Michael Phelps