2016’nın En Popüler Oyunları (PC, Xbox One, PS4…)

Nielsen, 2016 yılında en fazla ilgi uyandıran Xbox One, PS4, Wii U, 3DS ve Vita ve PC oyunlarını listeledi.

2016 yılı oyun sektörü için de oldukça hareketli bir yıl oldu. Call of Duty: Infinite Warfare, Battlefield 1, DOOM, FIFA 17 gibi birçok popüler oyun yıla damgasını vurdu.

Nielsen ise dünya genelinde en çok ilgi uyandıran ve en popüler olan bu oyunların bir listesini hazırladı. Hazırlanan listede Xbox One, PS4, PC, Wii U, 3DS ve Vita‘da 2016’nın en iyi oyunları yer alıyor.

Yıldızlı (*) olanlar platforma özel geliştirilen oyunlardır.

2016’nın En İyi Xbox One Oyunları

Gears of War * Call of Duty: Infinite Warfare DOOM Battlefield 1 Final Fantasy XV Assassin’s Creed: The Ezio Collection Quantum Break * 7 Days to Die Forza Horizon 3 * Dead Rising 4 *

2016’nın En İyi PS4 Oyunları

Uncharted 4: A Thief’s End * FIFA 17 Call of Duty: Infinite Warfare Batman: Arkham VR * DOOM Street Fighter V Battlefield 1 Final Fantasy XV No Man’s Sky The Last Guardian *

2016’nın En İyi PC Oyunları

FIFA 17 DOOM World of Warcraft: Legion * Civilization VI * Overwatch Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 7 Days to Die Dark Souls III Tom Clancy’s The Division

2016’nın En İyi Wii U Oyunları

Paper Mario: Color Splash * Minecraft: Wii U Edition * Star Fox Zero * The Legend of Zelda: Twilight Princess HD * Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games Pokken Tournament * Tokyo Mirage Sessions #FE * LEGO Star Wars: The Force Awakens Just Dance 2017 LEGO Marvel Avengers

2016’nın En İyi 3DS Oyunları

Pokemon Sun * Pokemon Moon * 7th Dragon III Code: VFD * Mario & Luigi: Paper Jam * LEGO Marvel Avengers Super Mario Maker (3DS) * LEGO Star Wars: The Force Awakens Mario Party: Star Rush * Kirby: Planet Robobot * Disney Art Academy *

2016’nın En İyi Vita Oyunları