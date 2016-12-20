2016 Medium Özetinizi Görün

Medium’da 2016’da en çok hangi yazılarınız okundu? Kaç kişi sizi takip etti? Hazırlanan yıl özetinize göz atın.

Popüler içerik platformu Medium, her bir kullanıcısına özel yıl özeti sayfası hazırladı. Hazırlanan sayfada kullanıcıların 2016 yılında en çok okunan içerikler, en çok okuduğu yazarlar, aldığı yorumlar ve daha nicesine yer veriliyor.

AYRICA BKZ: 2016’nın En İyi 10 Medium Yazısı

Kullanıcılara özel olarak hazırlanan yıl özeti sayfasında 10’dan fazla istatistiksel veri yer alıyor. Kullanıcıların yıl içerisinde Medium’da geçirdiği süre boyunca yaptığı tüm aktiviteler görselleştirilerek özet olarak sunuluyor.

İlgili sayfada, 2016 içerisinde yayınlanan içerik sayısı, bu içeriklerin kaç kişi tarafından okunduğu, gelen yorum sayısı, beğenilme (önerme, recommend) sayıları, en popüler içerikler, yeni takipçi sayısı, en çok kullanılan cihaz (mobil, masaüstü vs), içerik okurken harcanan süre, okunan toplam içerik sayısı, en fazla okunan yazarlar, popüler yayınlar gibi birçok veri yer alıyor.

Kendi yıl özetinize ulaşmak için ekstra bir işlem yapmanıza ise gerek yok. Buradaki sayfayı ziyaret ederek size özel hazırlanan Medium 2016 özetinize ulaşabilir, yıl içerisinde yaptığınız Medium aktivitelerinizi görüntüleyebilirsiniz.