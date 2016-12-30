2016 Yılına Damga Vuran Yerli Filmler

2016 yılında vizyona giren ve yıla en çok damgasını vuran yerli filmlere göz atın.

2016 yılı yabancı sinema sektöründe olduğu kadar yerli sinema sektörü için de oldukça hareketli geçen bir yıl oldu. Öyle ki 2016 yılı boyunca toplam 169 yerli film izleyici ile buluştu. Bunların içinden en fazla izleyiciye ulaşan ve en fazla yazılı basında yer alan film ise Dağ 2 oldu.

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Medya takip ajansı Interpress‘in yapmış olduğu araştırmaya göre, yazılı basında geçtiğimiz yıl boyunca sinemalarda gösterilen yerli filmler hakkında 30 binden fazla haberin yer aldığı tespit edildi.

Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, 2016 yılında vizyona giren “Dağ 2” ve “Kardeşim Benim”in gişede gösterdiği performansla basında da çok konuşulmayı başardıkları ortaya çıktı. Geride bırakmak üzere olduğumuz yıl boyunca vizyona giren 15 yerli filmin izleyici ve haber sayıları şöyle;

İzleyici sayılarına göre 2016’nın en iyi yerli filmleri

Sıra Film Adı İzleyici Sayısı 1 Dağ 2 2.794.288 2 Kardeşim Benim 2.070.008 3 Dedemin Fişi 2.015.665 4 Osman Pazarlama 1.983.777 5 Görümce 1.548.723 6 Kolpaçino 3. Devre 1.412.639 7 İkimizin Yerine 1.372.745 8 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1.332.907 9 Çakallarla Dans 4 1.290.714 10 Ekşi Elmalar 1.217.919 11 İftarlık Gazoz 1.030.581 12 Küçük Esnaf 832.050 13 İkinci Şans 803.816 14 Bir Baba Hindu 769.260 15 Annemin Yarası 413.247

Haber sayısına göre 2016’nın en iyi yerli filmleri

Sıra Film Adı Haber Sayısı 1 Dağ 2 7.276 2 Kardeşim Benim 2.999 3 İftarlık Gazoz 2.551 4 İkinci Şans 2.018 5 Dedemin Fişi 1.805 6 Görümce 1.704 7 Osman Pazarlama 1.639 8 İkimizin Yerine 1.485 9 Annemin Yarası 1.464 10 Ekşi Elmalar 1.434 11 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1.184 12 Bir Baba Hindu 1.121 13 Küçük Esnaf 1.039 14 Çakallarla Dans 4 1.034 15 Kolpaçino 3.Devre 929

2016’da Çıkan 262 Filmden Derlenen Dev Fragman