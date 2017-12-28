2017’nin En İyi 25 İcadı

TIME dergisi tarafından belirlenen 2017’nin en iyi icatlarına göz atın.

ABD merkezli TIME Dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yılın En İyi İcatları” listesini hazırladı. Hazırlanan listede 2017 yılında geliştirilen 25 önemli icat yer alıyor.

Listede Apple’ın yıl boyunca konuşulan iPhone X modelinden yeni elektrikli otomobil modeli Tesla Model3’e, akıllı ev güvenlik sistemi Nest Secure’dan yeni sanal gerçeklik başlığı modeli Oculus Go’ya kadar 2017’ye damgasını vurmuş önemli icatlar bulunuyor.

İşte TIME tarafından belirlenen 2017’nin en iyi 25 icadı…

1. Sosyal Robot: Jibo

Amazon Echo, Google Home gibi akıllı cihazlar zaman içerisinde önemli ölçüde ilerleme kaydetmiş olsa da, ses komutları ile temel fonksiyonları yerine getiren bir cihazdan öteye pek geçemediler. Ancak “sosyal robot” veya “aile robotu” olarak bilinen Jibo ise bundan daha fazlasını sunuyor. Pixar karakterlerine benzeyen görünümü, aile üyelerini tanıyabilen yüz ve ses tanıma sistemi, hareket edebilen gövdesi, mizah anlayışı ve daha nicesi Jibo’yu bir robottan ziyade aile dostu yapıyor diyebiliriz.

2. Görme Engellilerin Görmesini Sağlayan Gözlük: eSight 3

Milyonlarca görme engelli kişi için yön bulmak oldukça zorlayıcı bir durum. Her ne kadar bastonlar veya rehber köpekler bu konuda yardımcı olsa da, ihtiyacı tam olarak karşıladığı söylenemez. Ancak görme engeli olan kişiler için geliştirilen eSight 3 ile bu engeller aşılıyor diyebiliriz. Sanal gerçeklik gözlüklerine benzeyen ve yapısında kamera, sensör gibi yardımcı araçlar bulunan bu gözlük, görme engeli olan kişilere görüş sağlayabiliyor.

3. Diyet-Dostu Sağlıklı Dondurma: Halo Top

Artık dondurmalara diyet düşmanı olarak bakmak anlamsız olabilir. Zira ünlü dondurma markası Halo Top, tadı yine diğer dondurmalara benzeyen tamamen sağlıklı bir dondurma üretmeye başlamış durumda. Düşük kalori ve düşük şekerli olan bu dondurmada protein oranı da hayli yüksek. Dondurma yiyerek sağlıklı kalmak isteyenler için oldukça iyi bir çözüm gibi görünüyor.

4. Her Cilt Tonuna Uygun Makyaj: Fenty Beauty

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın kendi ürünü olan Fenty Beauty, namını sadece Rihanna’nın ürünü olmasından değil; aynı zamanda farklı tonlardaki ciltlere uygun olmasından alıyor diyebiliriz. Örneğin Fenty Beauty ürünleri 40 farklı tona sahip. Yani ürünlerin her insana, her cilt tonuna uygun bir makyaj malzemesi içerdiğini söylemek mümkün.

5. Çayı, Kahveyi Sıcak Tutan Akıllı Bardak: Ember Mug

Sık sık kahve veya çay içenler bilir ki her iki içeceğin de belli bir sıcaklıkta içilmesi gerekir. Çok sıcak olursa ağzınız yanabilir, çok soğuk olursa da içeceğin tadı kötü olur. Bundan yolan çıkan Ember Technologies kurucusu ve CEO’su Clay Alexander, paslanmaz çelik ve seramik kaplamadan yapılan akıllı bardak Ember Mug‘ı geliştirmiş durumda. Bardak kendi başına yaklaşık 1 saat boyunca içerisindeki içeceği 49°C ile 63°C sıcaklıkta tutabiliyor. Şarj ünitesine takılı haldeyken de bu süre sınırsız oluyor.

6. Her Yöne Hareket Edebilen Asansör: Thyssenkrupp MULTI

Sadece yukarı ve aşağıda hareket edebilen standart asansörlerin aksine, Almanya merkezli Thyssenkrupp tarafından geliştirilen “MULTI” isimli bu yeni asansör tipi her yöne hareket edebiliyor. Yenilikçi bir teknolojiye sahip olan bu asansör sisteminin insanların asansörde geçirdiği değerli vakitlerini düşürebileceği; hatta yeni yapılacak binaların mimarisini dahi değiştirebileceği söyleniyor.

7. Daha Akıllı Bir Akıllı Telefon: iPhone X

2017’nin belki de en çok konuşulan akıllı telefon modeli olan iPhone X, alışılmadık bir Apple marka telefon olarak karşımıza çıktı. Zira tüm çerçeveyi kaplayan ekranı, arttırılmış gerçeklik için optimize edilmiş işlemcisi, yüz tanıma sistemine sahip kamerası ve sahip olduğu diğer farklı özellikleri ile iPhone X’in akıllı telefon sektörüne farklı bir boyut kazandırdığını söyleyebiliriz.

8. Müslüman Kadın Sporcular İçin Geliştirilen Başörtüsü: Nike Pro Hijab

Müslüman kadın sporcular için tesettür kıyafetler ile spor yapmak, spora uygunsuzluğu ve sporcuya verdiği rahatsızlıklardan dolayı oldukça zor bir durum olsa gerek. Zira başörtüsünün çok ağır olduğu durumlarda yorgunluk ve fazla terlemeye sebep olduğu gibi; çok hafif olduğu durumlarda da spor esnasında düşmesi gibi sorunlar ile karşılaştıkları belirtiliyor. Nike ise bu duruma yeni geliştirdiği Nike Pro Hijab ile çözüm buluyor. Klasik başörtülerinin aksine Nike Pro Hijab hafif, nefes alan ve terlemeyi uygun şekilde önleyen bir yapıya sahip. Dolayısıyla müslüman kadın sporcular için oldukça iyi bir tercih olabilir.

9. Önleyici Bakım Klinikleri: Forward

Birçoğumuz genellikle hasta olduktan sonra doktora görünmeyi tercih ederiz. Peki hasta olmamak adına sürekli bir kontrol sürecinde olsaydık nasıl olurdu? Forward adındaki yeni bir klinik türü de aslında bu soruna çözüm olmak istiyor. Bir spor merkezi gibi çalışan Forward’da, aylık belli bir ücret karşılığında genetik tarama, kan testi, kilo planlama, doktor ziyaretleri vs. gibi işlemlere sınırsız erişim hakkı sağlanıyor. Böylece öncesinden birçok hastalığın da önüne geçilmiş olunuyor.

10. Performansı Arttıran Ayakkabı: Adidas Futurecraft 4D

Daha hızlı koşmanızı, daha yükseğe zıplamanızı, daha iyi dönmenizi sağlayan bir ayakkabı olsaydı nasıl olurdu? Adidas tarafından geliştirilen Adidas Futurecraft 4D işte tam olarak bunları yapıyor diyebiliriz. 3D baskıyla geliştirilen ve benzer ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış bir tabana sahip olan bu ayakkabı modelinin, normal ayakkabılardan daha sağlam ve daha esnek olduğuna da vurgu yapılıyor.

11. Daha Ucuz ve Daha Uzun Mesafeye Gidebilen Elektrikli Otomobil: Tesla Model 3

Piyasadaki elektrikli otomobillerin genellikle iki yaygın problemi var: Birincisi çok pahalı olmaları; ikincisi ise tek şarjla gidilebilen mesafenin az olması. Ancak Tesla’nın “Model 3” adını verdiği yeni elektrikli otomobil modeli bu iki soruna da kısmen çözüm oluyor. Zira 35 bin dolar fiyatı ve 320 km’ye kadar olan menzili ile Tesla Model 3 güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

12. Taşınabilir, Giyilebilir Göğüs Pompası: Willow Pump

Annelerin bebeklerini emzirirken yaşadığı zorlukları farkeden Kaliforniya merkezli Willow firması, “Willow Pump” adını verdiği yenilikçi bir göğüs pompası ile birçok anneye kolaylık sağlıyor. Piyasada bulunan göğüs pompalarının aksine Willow Pump oldukça sessiz çalışıyor. Pompanın bir diğer önemli özelliği ise boyutunun oldukça küçük olması. Bu da bu göğüs pompasının sütyen arasına sıkıştırılarak giyilebilir olmasını sağlıyor diyebiliriz.

13. Akıllı Ev Güvenlik Sistemi: Nest Secure

Diğer ev güvenlik sistemlerinden farklı olarak Nest Secure, bünyesinde barındırdığı sensörler ve diğer fonksiyonel sistemler sayesinde ev güvenliğini bir üst düzeye çıkartıyor. Sistemin merkezinde yer alan Nest Guard, evin ön kapısını görecek şekilde yerleştiriliyor ve Nest Detect adını taşıyan küçük cihazlar ile iletişim kurmaya başlıyor. Eve giren kişinin Nest Guard’ı devre dışı bırakmadığı durumlarda ise alarm sistemi devreye giriyor ve ev sahibinin akıllı telefonuna bildirim gönderiliyor.

14. Mars’ın Yüzeyinden Daha Fazlasını İnceleyebilen Araç: Mars InSight

İlk olarak 2016’da gönderilmesi beklenen ancak çeşitli sebeplerden dolayı ertelenen NASA’nın yeni aracı Mars InSight, 2018’de kırmızı gezegene gönderilmiş olacak. Daha önceki gönderilen Curiosity ve diğer araçlardan farklı olarak Mars InSight tek bir yerde durabilecek. Ayrıca Mars yüzeyini yaklaşık 5 metreye kadar kazabilecek. Böylece Mars’ın termal geçmişi incelenebilecek. Mars’ın yapısını inceleyecek olan depremölçerler, sarsıntıları inceleyecek olan X-ray sistemi ve panoramik ve 3D fotoğraflar elde edecek olan kameralar da Mars InSight’ın bünyesinde olacak.

15. Tek Başına Çalışabilen Sanal Gerçeklik Başlığı: Oculus Go

Piyasada bulunan en iyi sanal gerçeklik gözlükleri bile bir telefona veya bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Ancak Facebook’un satın aldığı Oculus Rift’in son modeli bu gereksinimi ortadan kaldırıyor. “Oculus Go” adı verilen yeni sanal gerçeklik başlığı modeli bilgisayar veya telefon desteği olmadan da çalışabiliyor. Tabi Oculus Go’nun en iyi VR deneyimi yaşattığı da söylenemez. Ancak Facebook’un Oculus Go’yu en iyi VR deneyimi için değil; en ulaşılabilir sanal gerçeklik başlığı olması için geliştirdiğini belirtmek gerekiyor.

16. Akıllı Ocak: Tasty One Top

BuzzFeed, aylık milyarlarca gösterime sahip olan aşçılık markası Tasty kapsamında yeni bir akıllı ocak girişimi başlatmış durumda. “Tasty One Top” adı verilen bu yeni akıllı ocak sayesinde kullanıcılar içinde 1700 adet yemek tarifi bulunan Tasty uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yemek pişirebilecekler. “Bluetooth ile çalışan indüksiyon ocağı” olarak adlandırılan bu akıllı ocak, yemek pişirirken lazım olan diğer gereçleri de destekliyor. Hassas pişirme, sıcaklık ölçümleme gibi özelliklere de sahip olan akıllı ocağın yakın zamanda yeni özelliklere de kavuşacağı belirtiliyor.

17. Selfie Uzmanı Drone: DJI Spark

Son yılların en popüler cihazlarından olan drone’lar (yeni Türkçe adıyla “uçangöz”), haritalama işlemlerinden arama-kurtarma operasyonlarına kadar birçok alanda kullanılabilir seviyeye geldiler. “DJI Spark” adı verilen yeni drone modeli ise daha iyi fotoğraf (özellikle özçekim) ve video çekmek gibi daha temel amaçlar için geliştirilmiş durumda. Kolay yönetimi, çarpmalara karşı koyan sensörleri ve fiyatı da muadillerine göre DJI Spark’ı daha tercih edilebilir bir drone modeli haline getiriyor.

18. Havadaki Zararlı Maddelerin Düşmanı: Molekule

Piyasada bulunan hava temizleme cihazlarının çoğu, havada bulunan zararlı maddeleri bir filtre içerisinde toplayarak havanın kalitesini arttırıyor. “Molekule” ise bir adım daha ileriye giderek bu zararlı maddelerin tamamını yok edebiliyor. Bunu ise ışıkla etkileşime geçerek bakteri ve küfler de dahil olmak üzere toksinlerin yeniden oluşmasını önleyen nanofiltre ile yapıyor. “Bir güneş panelindeki ışığın elektrik oluşturması” olarak adlandırılan süreç, bu bağlamda diğer hava temizleme cihazlarından ayrılıyor diyebiliriz.

19. 3D Teknolojisi ile Geliştirilen Havasız Lastik: Michelin Vision Concept

Akıllı otomobil sistemleri geliştirilmeye devam ederken, lastiklerin de gelecekte daha akıllı olacağını söyleyebiliriz. Michelin tarafından geliştirilen Michelin Vision Concept, standartları yeniden inşa edecek gibi görünüyor. Öyle ki bu konsepte göre geliştirilen otomobil lastikleri, 3D teknolojisi kullanılarak tasarlanıyor ve lastik içerisinde hava bulunmuyor. Geri dönüşümü desteklemek adına, kullanılmış materyallerden de yapılabilen bu havasız lastikler, doğada kolayca çözünebildiği için çevre dostu olma özelliğini de taşıyor. Her türlü yol koşullarına uygun olan bu havasız lastiklerin gelecekte klasik lastiklerin yerini alacağı tahmin ediliyor.

20. Akıllı Evin Güvenliğini Sağlayan Wi-Fi Router’ı: Norton Core

İçinde yaşadığımız evler, çeşitli teknolojik imkanları ile her geçen gün daha akıllı hale gelse de, bu durum zaman içerisinde hacker’ların saldırısına olanak tanıyan alanların da artmasına yol açıyor. Norton Core ise bu potansiyel tehlikeyi etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Piyasada bulunan birçok Wi-Fi router’larınının aksine Norton Core, ağdaki anormallikleri tespit etmek üzere tasarlanmış durumda. Eğer herhangi bir cihaz virüs sinyalleri veriyorsa, Norton Core bu bağlantıyı evin geri kalan kısımlarından ayırarak virüsün yayılmasını önlüyor. Her geçen gün sayısı artan bu akıllı eşyaların hayatımızda vazgeçilmez unsurlar olarak yer aldığını düşündüğümüzde, bunun gibi ağ güvenlik sistemlerinin de öneminin artacağını söyleyebiliriz.

21. Bebekler İçin Hayat Kurtaran Kol Bandı: Bempu

Yeni doğan bebekler için en çok önemsenmesi gereken konulardan biri de vücut ısılarının dengede olmasıdır. Bebekler için geliştirilen “Bempu” adındaki yeni kol bandı ise tam olarak bu noktada hayati bir önem taşıyor. Zira bebeklerin koluna takılan Bempu, vücut ısısının düşmesi halinde sinyal veriyor ve böylece ilgili kişiler uyarılmış oluyor. Özellikle termometre kullanamayan, yahut bir şekilde bebeğinin vücut ısılarını her an ölçümleyemeyen anne-babalar için önem arz eden Bempu ile hipotermiden kaynaklanan bebek ölümlerinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

22. Her Ortamda Oyun Oynama İmkanı Sunan Konsol: Nintendo Switch

Piyasadaki oyun konsollarının çoğu, kullanıcıları eve mahkum ediyor. Ancak Nintendo, yeni oyun konsolu modeli Nintendo Switch ile bu duruma çözüm olacak gibi görünüyor. Zira Nintento Switch ile ister evde, ister dışarıda, kısacası her yerde oyun oynayabiliyorsunuz. Konsol, yeri geliyor dışarıdayken oyun imkanı sunan bir tablete dönüşüyor; yeri geliyor çift taraflı kaydırılabilir oyun kolu ile daha farklı bir deneyim sağlayabiliyor. Nintendo Switch ayrıca evdeki konsol sistemine de bağlanabiliyor. Kısacacı Nintendo, oyunseverler için esnek bir seçenek sunuyor.

23. Daha Güçlü ve Daha Güvenli Amerikan Futbolu Kaskı: VICIS Zero1

Amerikan futbolunda kullanılan ve yıllardır değişmeyen kasklar genellikle sert plastik malzemeden yapılıyor. Bu da maç esnasındaki çarpışmalarda sporculara zarar vermesiyle sonuçlanabiliyor. Beyin cerrahı Sam Browd ise bu duruma nasıl farklı bir yaklaşım getirebileceğini düşünerek VICIS Zero1‘i geliştirilmiş durumda. Kaskın dış yapısını esnek polimerden tasarlayarak kaskın bir otomobil tamponu görevi görebileceğini düşünen Browd, böylece çarpışmaların şiddetini azaltabileceğini amaçladığını belirtiyor.

24. Okyanus Çiftliği: GreenWave 3D Ocean Farm

Karadaki çiftliklerin doğaya verdiği zararlara karşı farklı bir alternatif geliştiren GreenWave, “GreenWave 3D Ocean Farm” adını verdiği okyanus çiftlikleri sayesinde protein açısından zengin olan istiridye, midye, deniztarağı, deniz yosunu gibi canlıları daha zararsız şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar sadece New England’da 14 adet kurulan bu okyanus çiftliklerinin ilerleyen zamanlarda sayısının arttırılması bekleniyor.

25. Bağımlılık Yapan Buluş: Stres Çarkı

Yıl boyunca piyasayı kasıp kavuran stres çarkları, 2017’nin en iyi icatlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yılın en fazla satılan ürünlerinden olan bu çarklar, eğlence amaçlı kullanılsa da bazı üreticilere göre iyileştirici bir etkisi de bulunuyor. Öyle ki stres çarklarının ADD, ADHD, anksiyete ve otizm gibi rahatsızlıklara karşı tedavi edici bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

2016’nın En iyi 25 İcadı