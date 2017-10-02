2017’de Reklam Harcamaları Arttı, En Yüksek Payı Televizyon Aldı

2017’nin ilk altı aylık reklam harcamaları açıklandı. Yapılan harcamalardaki en yüksek payı ise televizyon reklamları aldı.

2017 yılının ilk altı ayında toplam reklam harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,88 artarak 3 milyar 840 milyon TL‘ye ulaştığı belirlendi. Interpress’in konuyla ilgili medyadan derlediği bilgilere göre, reklam harcamalarında en büyük payı yüzde 52,7 ile televizyon alırken, onu yüzde 17,9 pazar payı ile dijital ve yüzde 9,9 ile radyonun izlediği tespit edildi. Gazete, dergi ve sinema harcamalarında gözlemlenen düşüşe ek olarak, son 7 yıldır yükselmeye devam eden açıkhava reklam harcamalarında düşüş yaşanması ise raporun en dikkat çekici verisi oldu. Reklam harcamaları ile ilgili medyada yılbaşından bu yana 2 bin 339 haber çıktığı tespit edildi.

Dijital medya yükselişini sürdürdü

Mecra bazında reklam yatırım rakamlarına bakıldığında, televizyon reklamları için yapılan harcama geçen yılın ilk yarısında toplam 1,9 milyar TL iken bu yıl 2 milyar TL’ye ulaştı. Dijital medya harcamaları da yükselişini sürdürdü. 2016’nın ilk yarısında toplam 808 milyon TL olan harcama, bu yılın ilk yarısında yüzde 17,92 artışla toplam 953 milyon TL‘ye çıktı. Toplam radyo reklam harcamaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,91 artış ile 83 milyon TL’den 91 milyon TL’ye yükseldi.

Kamu kuruluşları reklam harcamalarını artırdı

2016’da rekabetin yoğun olduğu inşaat, otomotiv ve iletişim sektörlerinin reklam harcamaları artarken, 2017’nin ilk yarısında sıralamada değişiklik yaşandı. İnşaat sektörü yerini korurken onu finans ve perakende sektörleri izledi. Kamu kuruluşları ve siyasi partiler de yılın ilk yarısında reklam yatırımlarındaki büyümenin itici gücü arasında yer aldı.

Açıkhava reklam harcamaları son 7 yılda ilk kez düştü

2017’nin ilk yarısında gazetelere yapılan reklam harcamaları gerilemeye devam ederek yüzde 8,9 kayıpla 449 milyon TL oldu. Dergilere yapılan reklam harcamaları yüzde 11,26 azalarak 49 milyon TL’den 43 milyon TL’ye düştü. Sinema reklam harcamaları ise yüzde 3,94 azaldı ve 47 milyon TL iken 46 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıkhava reklam harcamaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,48 düşerek 235 milyon TL’den 232 milyon TL’ye geriledi.