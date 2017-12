Clark Zhu tarafından hazırlanan ve yaklaşık olarak 230 filmden derlenen bu dev fragmana mutlaka göz atın.

2017 yılı birçok sektörde olduğu gibi sinema sektörü için de oldukça hareketli bir yıl oldu. Film yapımcısı ve video editörü Clark Zhu ise her sene yaptığı gibi bu yıl da 2017 içerisinde çıkan filmlerden derleyerek oluşturduğu dev fragmanı yayına aldı.

“Moving Pictures” adıyla hazırladığı video serisinin 2017 versiyonu yaklaşık olarak 230 filmden oluşuyor. Filmler arasında ise God Of War, Guardians Of The Galaxy Vol.2, Ghost In the Shell, Wonder Woman, Thor Ragnarok, Transformers: The Last Knight, Snatched, Atomic Blonde, Spider-Man: Homecoming, The Emoji Movie gibi yüzlerce popüler film yer alıyor.

Yaklaşık olarak 230 filmden oluşturulan bu dev fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Clark Zhu’ya ait videoda yer alan filmlerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.

2016’da Çıkan 262 Filmden Derlenen Dev Fragman

Bunun yanı sıra benzer bir geleneği Louis Plamondon adında bir video editörünün de sürdürdüğünü belirtmek gerekiyor. Zira kendisi de 2017 yılında çıkan 231 filmden dev bir fragman hazırlamış durumda. İlgili videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Louis Plamondon’a ait videoda yer alan filmlerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.