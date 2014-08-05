30 Ücretsiz Flat Sosyal Medya İkon Seti

Ücretsiz ve yüksek kalite flat tasarım sosyal medya ikonları arıyorsanız, sizin için seçip hazırladığımız ikon seti listesine göz atabilirsiniz.

İster bir web siteniz veya blogunuz, ya da e-posta imzalarınız olsun, size ait sosyal medya hesaplarını mutlaka entegre etmek istersiniz. Hem iletişim hem de sosyal çevrenizin genişlemesi açısından bu bağlantılar büyük önem taşır. Ancak bağlantılarınızı ilgi çekici hale getiremedikçe ne yazık ki bundan bir verim alamazsınız. İkonların renkleri, kalitesi, büyüklüğü, tasarımı ve daha birçok etken karşıdaki kişinin fikrini değiştirebilmesine sebep olur. Dolayısıyla bağlantı verdiğiniz ikonların da bu doğrultuda seçilmesi gerekir.

Daha çok web tasarımcılar, grafik tasarımcılar veya benzer sektörlerin çeşitli alanları ile uğraşan kişiler, yaptığı çalışmalarda bu ikonlara bir şekilde ihtiyaç duyar. İnternette yığınla bulunabilen bu ikon setlerinden bazıları ücretsiz iken bazıları da ücretli olarak kullanıma sunuluyor. Çeşitli birçok tasarıma sahip olan sosyal medya ikonları arasından biz de yüksek kaliteli FLAT tasarıma sahip olan ücretsiz ikonları seçerek sizlerin kullanımına sunduk.

Seçtiğimiz 30 adet ücretsiz flat sosyal medya ikon setlerinden dilediğinizi seçip indirebilirsiniz.

1. Yuvarlak Flat Tasarım İkonlar (270+)

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2. Polygon Flat Sosyal Medya İkonları (80)

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3. Koyu & Yuvarlak Sosyal İkonlar (35)

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4. Dustn Sosyal Medya İkon Seti (90)

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5. Leaf Flat Tasarım Sosyal Medya İkon Seti (30)

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6. Simple Icons (140)

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7. Jellyish Sosyal İkon Seti

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8. Subtle Icons (45)

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9. Gölgeli Sosyal Medya İkonları (20)

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10. Flat İkon Paketi (15+)

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11. Kare Flat Sosyal Medya İkon Seti (24)

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12. Super Awesome Icons (28)

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13. iOS 7 Sosyal İkon Seti

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14. Flat Sosyal İkonlar (24×4)

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15. Ultimate Flat Sosyal İkon Seti (20)

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16. Boxxed Sosyal Medya İkonları (24)

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17. Line Sosyal Medya İkonları (24)

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18. Metro Tarzı Sosyal İkonlar

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19. Flat Tarzı Sosyal Medya İkonları (30)

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20. Minimalist Flat İkonlar

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21. Circular Flat Sosyal Medya İkonları

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22. Açık Renkli Sosyal Medya İkonları (30)

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23. Geekly Flat İkon (40)

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24. Flat Sosyal Medya İkonları

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25. CSS3 Responsive Flat Sosyal Medya İkonları

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26. Flat Sosyal İkon Paketi (16)

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27. Renkli Sosyal Medya İkonları

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28. Hex İkon Paketi (170+)

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29. Flat Sosyal Medya İkon Seti (32)

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30. Premium Sosyal İkon Seti (20)

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