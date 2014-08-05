30 Ücretsiz Flat Sosyal Medya İkon Seti

Yazar: Barış Mancar -
Sosyal Medya İkonlari

Ücretsiz ve yüksek kalite flat tasarım sosyal medya ikonları arıyorsanız, sizin için seçip hazırladığımız ikon seti listesine göz atabilirsiniz.

İster bir web siteniz veya blogunuz, ya da e-posta imzalarınız olsun, size ait sosyal medya hesaplarını mutlaka entegre etmek istersiniz. Hem iletişim hem de sosyal çevrenizin genişlemesi açısından bu bağlantılar büyük önem taşır. Ancak bağlantılarınızı ilgi çekici hale getiremedikçe ne yazık ki bundan bir verim alamazsınız. İkonların renkleri, kalitesi, büyüklüğü, tasarımı ve daha birçok etken karşıdaki kişinin fikrini değiştirebilmesine sebep olur. Dolayısıyla bağlantı verdiğiniz ikonların da bu doğrultuda seçilmesi gerekir.

Daha çok web tasarımcılar, grafik tasarımcılar veya benzer sektörlerin çeşitli alanları ile uğraşan kişiler, yaptığı çalışmalarda bu ikonlara bir şekilde ihtiyaç duyar. İnternette yığınla bulunabilen bu ikon setlerinden bazıları ücretsiz iken bazıları da ücretli olarak kullanıma sunuluyor. Çeşitli birçok tasarıma sahip olan sosyal medya ikonları arasından biz de yüksek kaliteli FLAT tasarıma sahip olan ücretsiz ikonları seçerek sizlerin kullanımına sunduk.

Seçtiğimiz 30 adet ücretsiz flat sosyal medya ikon setlerinden dilediğinizi seçip indirebilirsiniz.

1. Yuvarlak Flat Tasarım İkonlar (270+)

Yuvarlak Flat Tasarım İkonlar
Yuvarlak Flat Tasarım İkonlar
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2. Polygon Flat Sosyal Medya İkonları (80)

Polygon Flat Sosyal Medya İkonları
Polygon Flat Sosyal Medya İkonları
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3. Koyu & Yuvarlak Sosyal İkonlar (35)

Koyu ve Yuvarlak Sosyal İkonlar
Koyu ve Yuvarlak Sosyal İkonlar
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4. Dustn Sosyal Medya İkon Seti (90)

Dustn Sosyal Medya İkon Seti
Dustn Sosyal Medya İkon Seti
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5. Leaf Flat Tasarım Sosyal Medya İkon Seti (30)

Leaf Flat Tasarım Sosyal Medya İkon Seti
Leaf Flat Tasarım Sosyal Medya İkon Seti
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6. Simple Icons (140)

Simple Icons
Simple Icons
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7. Jellyish Sosyal İkon Seti

Jellyish Sosyal İkon Seti
Jellyish Sosyal İkon Seti

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8. Subtle Icons (45)

Subtle Icons
Subtle Icons
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9. Gölgeli Sosyal Medya İkonları (20)

Gölgeli Sosyal Medya İkonları
Gölgeli Sosyal Medya İkonları
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10. Flat İkon Paketi (15+)

Flat İkon Paketi
Flat İkon Paketi
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11. Kare Flat Sosyal Medya İkon Seti (24)

Kare Flat Sosyal Medya İkon Seti
Kare Flat Sosyal Medya İkon Seti
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12. Super Awesome Icons (28)

Super Awesome Icons
Super Awesome Icons
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13. iOS 7 Sosyal İkon Seti

iOS 7 Sosyal İkon Seti
iOS 7 Sosyal İkon Seti

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14. Flat Sosyal İkonlar (24×4)

Flat Sosyal İkonlar
Flat Sosyal İkonlar
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15. Ultimate Flat Sosyal İkon Seti (20)

Ultimate Flat Sosyal İkon Seti
Ultimate Flat Sosyal İkon Seti
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16. Boxxed Sosyal Medya İkonları (24)

Boxxed Sosyal Medya İkonları
Boxxed Sosyal Medya İkonları
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17. Line Sosyal Medya İkonları (24)

Line Sosyal Medya İkonlari
Line Sosyal Medya İkonlari
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18. Metro Tarzı Sosyal İkonlar

Metro Tarzı Sosyal İkonlar
Metro Tarzı Sosyal İkonlar
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19. Flat Tarzı Sosyal Medya İkonları (30)

Flat Tarzı Sosyal Medya İkonları
Flat Tarzı Sosyal Medya İkonları
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20. Minimalist Flat İkonlar

Minimalist Flat İkonlar
Minimalist Flat İkonlar
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21. Circular Flat Sosyal Medya İkonları

Circular Flat Sosyal Medya İkonları
Circular Flat Sosyal Medya İkonları
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22. Açık Renkli Sosyal Medya İkonları (30)

Açık Renkli Sosyal Medya İkonları
Açık Renkli Sosyal Medya İkonları

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23. Geekly Flat İkon (40)

Geekly Flat İkon
Geekly Flat İkon
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24. Flat Sosyal Medya İkonları

Flat Sosyal Medya İkonları
Flat Sosyal Medya İkonları
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25. CSS3 Responsive Flat Sosyal Medya İkonları

CSS3 Responsive Flat Sosyal Medya İkonları
CSS3 Responsive Flat Sosyal Medya İkonları
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26. Flat Sosyal İkon Paketi (16)

Flat Sosyal İkon Paketi
Flat Sosyal İkon Paketi
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27. Renkli Sosyal Medya İkonları

Renkli Sosyal Medya İkonları
Renkli Sosyal Medya İkonları
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28. Hex İkon Paketi (170+)

Hex İkon Paketi
Hex İkon Paketi
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29. Flat Sosyal Medya İkon Seti (32)

Flat Sosyal Medya İkon Seti
Flat Sosyal Medya İkon Seti
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30. Premium Sosyal İkon Seti (20)

Premium Sosyal İkon Seti
Premium Sosyal İkon Seti
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  • anil destan

    elinize saglik

  • Engin ağırbaş

    <3 süpersiniz