AKK Kararı Açıklandı! İşte Yapılacak Değişiklikler…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Adil Kullanım Kotası (AKK) ile ilgili yapılan çalışmaları tamamladı. İşte uygulanacak olan değişiklikler…

Türkiye’deki internet kullanıcılarının belirli kotayı aşması üzerine internet servis sağlayıcılar (ISS) tarafından uygulanan Adil Kullanım Kotası (AKK) ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan düzenlemeyle birlikte AKK daha makul seviyelere çekilirken, 2018’in sonunda ise tamamen kaldırılacak.

Geçtiğimiz günlerde BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, AKK (veya Adil Kullanım Noktası, AKN) hakkında tüketicilerden çokça talep geldiğini ve bu kapsamda yapılan regülasyon çalışmalarında sona gelindiği açıklanmıştı. Şimdi ise BTK tarafından AKK uygulaması hakkında yapılan çalışmaların tamamlandığı resmi olarak duyuruldu.

Yeni AKK düzenlemesi ile neler değişecek?

Yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan tüketici talep ve şikayetleri nedeniyle hem sabit internet hem de mobil internet erişiminde AKN sonrası veri indirme hızına yönelik belirliliğin sağlanması ve şeffaflığın sağlanarak tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından düzenleme ihtiyacının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, aşağıdaki maddelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kamuoyu görüşü ve işletmeci görüşlerini içeren bir çalışmanın sunulmasına karar verdi.

AKK ile ilgili alınan karara göre,

1) Limitsiz/sınırsız olarak duyurulan ve AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen;

Söz konusu tarife ve paketlerin adlarının AKN uygulamasını içerecek şekilde belirlenmesi, bu tarife ve paketlere ilişkin her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN uygulamasının bulunduğu hususuna açıkça yer verilmesine,

Söz konusu tarife ve paketlerin genel esaslarına ilişkin her türlü mecrada yapılan bilgilendirmelerde AKN seviyesi ve AKN sonrasındaki erişim hızı başta olmak üzere konuya ilişkin gerekli bilgilere yer verilmesi ve bu bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği/fark edebileceği şekilde yapılmasına,

Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile internet kullanımlarında AKN’nin %80’ine ve %100’üne ulaşıldığı ve AKN seviyesinin aşılmasını müteakip uygulanacak erişim hızı hakkında ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmesine,

2) 1’inci madde’nin (c) fıkrası kapsamında yapılacak bilgilendirmelerin,

Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerde abonelerinin kısa mesaj hizmeti alabileceği herhangi bir mobil telefon numarasının kayıtlı olmaması,

GSM/IMT-2000/UMTS hizmeti sunan işletmecilerde abone cihazının kısa mesaj alımına kapalı olması veya cihazın niteliği gereği kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmasının mümkün olmaması,

durumlarında uyarı görseli, e-posta, akıllı çubuk, sesli yanıt sistemi gibi yöntemlerle yapılmasına,

3) 1’inci ve 2’nci maddeler kapsamında abonelere yapılacak bilgilendirmelerde güncellik bilgisinin “Son X dakikalık/saatlik kullanımlar dahil olmayabilir”,”dd.mm.yyyy hh:mm itibariyle” ve benzeri ifadelerle sağlanmasına,

4) 1’inci ve 2’nci maddeler kapsamındaki bilgilendirmelerin yapılmasının aboneler tarafından istenmemesi halinde, işletmecilerin bu beyanı kayıt altına alarak abone talebini yerine getirmesine,

5) Mobil şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olacak şekilde belirlenmesine

yönelik kamuoyu görüşü alınmasını teminen BTK internet sitesinde 30 gün süreyle yayımlanması,

6) Sabit genişbant internet hizmetleri kapsamında uygulanan AKN koşullarının iyileştirilmesini teminen İnternet Servis Sağlayıcılar ve Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından;

AKN sonrası erişim hızının %50 oranında artırılmasına yönelik analizlere,

AKN uygulaması kapsamında faydalanılabilen veri miktarının hız/veri miktarı dengesi gözetilerek makul bir seviyede artırılması durumunda, artırılan veri miktarlarının farklı seviyelerdeki değerleri üzerinden maliyet ve perakende ücret açısından yapılacak analizlere,

02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmediği ve kullanıcıların söz konusu saatlerde paket lansmanında belirtilen erişim hızıyla internete erişebilmelerine olanak sağlamaya yönelik uygulamalara ilişkin maliyet ve perakende ücret açısından yapılacak analizlere,

31.12.2018 tarihi itibarıyla AKN uygulamasına son verilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalara ve konuyla ilgili analizlere

ilişkin işletmeci görüşlerini içeren bir çalışmanın işbu Kurul Kararının 1 ila 5 inci maddeleri için belirtilen kamuoyu görüşü alma süresini müteakip en geç 2 ay içinde BTK’ya sunulması hususlarına karar verildi.

Bu ne anlama geliyor? (Özet)

BTK tarafından yapılan açıklamaya göre AKK ile ilgili olarak yapılan düzenleme kapsamında uygulanacak olan değişiklikleri özetleyecek olursak:

Tanıtım ve duyurularda tüketicilere limitsiz olarak duyurulan ancak AKK uygulanan internet paketleri konusunda tüketiciler doğru şekilde bilgilendirilecek . Yani tüketiciyi kandırmadan gerek SMS ile gerekse e-posta vs gibi diğer iletişim yollarından açıklayıcı ve bilgilendirici açıklamalar yapılacak.

. Yani tüketiciyi kandırmadan gerek SMS ile gerekse e-posta vs gibi diğer iletişim yollarından açıklayıcı ve bilgilendirici açıklamalar yapılacak. GSM operatörleri tarafından AKN uygulanan internet tarif ve paketlerinde AKN sonrası indirme hızı en az 128 Kbps olacak.

operatörleri tarafından AKN uygulanan internet tarif ve paketlerinde AKN sonrası indirme hızı olacak. AKK’nin %50 oranında arttırılacak (yani 4.5 Mbps olacak),

oranında arttırılacak (yani olacak), 02:00-08:00 saatleri arasında AKK uygulanmayacak ,

saatleri arasında , 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren AKK uygulaması tamamen kaldırılacak.

BTK tarafından alınan bu kararların kamuoyu ve işletmeci görüşlerini içeren bir çalışma ile uygulamaya alınacağını da belirtmek gerekiyor.

Yeni AKK düzenlemesiyle ilgili görüşlerinizi ise 10 Ekim 2016 tarihine kadar buradaki sayfa üzerinden bildirebilirsiniz.