Android N İnceleme (General Mobile 4G Android One)

Herkesin merakla beklediği Android‘in yeni sürümü Android N, Google’ın sürpriziyle beklenen tarihten oldukça erken karşımıza çıktı. Geliştirici sürümü olarak sunulan ilk Android N versiyonu sınırlı sayıda cihazın kullanımına sunuldu. Biz de desteklenen telefonlardan biri olan General Mobile 4G Android One modeli ile yeni Android N sürümünü inceledik ve Android N ile birlikte gelen yenilikleri, duyurulmayan ve gizli kalmış bazı özellikleri elimizden geldiğince bu yazıda sizlere aktarmaya çalıştık.

Android N İle Birlikte Gelen Yenilikler ve Gizli Özellikler

1- Çoklu Pencere

Android N ile birlikte yeni bir bölünmüş ekran özelliği karşımıza çıkıyor. Çoklu-pencere olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların tek ekran üzerinden birden fazla uygulamayı aynı anda görebilmeyi ve kullanabilmeyi sağlıyor. Ekran dikey konumdayken pencereler üst üste, yatay konumdayken ise yan yana sıralanıyor. Ayrıca ekran boyutu ayarlanabiliyor.

Kullanmak için bir uygulama açıkken sağ alt kısımdaki “kare” butona basılı tutmak ve istenilen iki uygulamayı seçmek gerekiyor. Tek ekranda iken kare butona iki kez peş peşe basıldığında ise en son hangi uygulama açıldıysa onu ekrana getiriyor. (TV kumandalarındaki “Recall” fonksiyonu gibi)

2- Bildirim Paneli Üzerinden Hızlı Cevap Yazma

Daha önceden sadece SMS ve Hangouts gibi sınırlı sayıda uygulama için kullanılabilen bu özellik artık tüm uygulamalarda geçerli durumda. Yani herhangi bir uygulamadan bildirim geldiğinde, uygulamayı açmadan doğrudan bildirim paneli üzerinden cevap yazma, yer imlerine ekleme, silme, paylaşma gibi işlemler yapılabiliyor. Her uygulamada farklı fonksiyonların yer aldığını belirtmekte fayda var. (Örneğin WhatsApp’tan gelen mesajlar için “Cevapla” ve “” gibi işlemler yapılabilirken; Medium uygulaması için an itibariyle “Paylaş” ve “Yer İmlerine Ekle” gibi fonksiyonlar bulunuyor.)

Ek olarak; bildirimlerin üzerine usun basıldığında ise o uygulamaya ait bildirimleri sessize alma, kapatma gibi işlemler de yapılabiliyor. Ayrıca görünümü de yenilenen bildirim panelinde sayfalama ve çeşitli animasyon yenilikleri de bulunuyor.

3- Gece Modu (Night Mode)

Eğer siz de gece yatağa yattığında telefonunu kurcalayan kişilerdenseniz, sağlık ile ilgili problem yaşama ihtimaliniz var demektir. Zira ihaz ekranlarının yaydığı mavi ışık, insanda vücudun biyolojik saatini koruyan ve ritmini ayarlayan melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor. Bu da uykusuzluk problemlerine yol açıyor ve uyku dengesini bozuyor.

Android N ile birlikte gelen Gece Modu / Night Mode özelliği ise bu durumun önüne geçmeyi planlıyor. Bu mod aktif edildiğinde melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyen mavi ışığın miktarı azaltılıyor ve bu sayede (özellikle gece saatlerinde) kullanıcıları bu sağlık probleminden korumuş oluyor.

ÖNEMLİ: Gece Modu’nun Android’in gizli ayarları arasında bulunduğunu belirtmekte fayda var. Zira bu modu aktif edebilmeniz için önce Sistem Kullanıcı Arayüzü Ayarlayıcı (System UI Tuner) seçeneğini görünür kılmanız gerekiyor. Bunun içinse bildirim penceresini aşağı kaydırıp, sağ üst kısımda bulunan Ayarlar ikonuna bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Daha sonra aktif olduğunu ifade eden bir yazı çıktıktan sonra Ayarlar sayfasını açıp alt kısıma yeni gelmiş olan Sistemi Kullanıcı Arayüzü Ayarlayıcı (System UI Tuner) kısmına tıklayıp, Color and appearance (Renk ve görünüm) seçeneğine tıklamalısınız. Son olarak buradaki Gece Modu seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Dilerseniz bu ekran üzerinden Gece Modu aktif iken koyu renkli temayı kullanmanız için gösterilen seçeneği işaretleyebilir; parlaklık ayarını da istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Gece Modu özelliği için daha önce f.lux gibi uygulamalardan ilham alındığını belirtmekte fayda var. Zira Google’da olduğu gibi Apple da iOS 9.3 ile birlikte gelen Night Shift özelliğini f.lux’tan ilham alarak kullanıcılarına sunmuştu.

4- Acil Durum (Emergency) Bilgileri Ekleme

Diyelim ki başınıza kötü bir şey geldi ve çevredeki insanlar haber vermek amacıyla sizin yakınlarınıza (ya da sizinle ilgili bazı sağlık bilgilerine) ulaşmak istiyor. Bunun içinse yakınlarınıza ait bir telefon numarası bulmak ümidiyle cep telefonunuzu alıyor. Ancak karşısına sizin belirlediğiniz bir ekran kilidiyle karşılaştığı için numaralara erişemiyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Android N ile birlikte gelen yeni bir özellik de karşımıza çıkıyor.

Yeni özellik, acil durumlarda kolaylık sağlamak adına kullanıcılara acil durum bilgileri ekleme imkanı sunuyor. Sırasıyla Ayarlar > Güvenlik > Kullanıcılar > Acil Durum Bilgileri (Emergency Information) adımlarını kullanarak ulaşabileceğiniz özellik ile; kendinize ait isim-soyisim, adres, doğum tarigi, kan grubu, alerjiler, kullanılan ilaçlar, sağlık durumu, organ bağışı gibi bilgileri ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişileri de ekleyebiliyorsunuz.

NOT: Acil durum bilgisi ekleme özelliğinin sadece ekran kilidi (Parola, Desen kilidi vs) uygulandığında kullanılabildiğini belirtmekte fayda var.

5- Geliştirilmiş Dosya Yöneticisi

Google, Android Marshmallow ile birlikte kullanıcılara klasörleri görüntüleme, dosyaları kopyalama, silme vs gibi temel özellikleri olan Explorer adında yerleşik bir dosya yöneticisi sunmuştu. Android N’de ise artık ise çok daha güçlü ve çok daha kullanışlı bir dosya yöneticisi karşımıza çıkıyor.

Yeni Explorer ile artık dosya taşıma, dosyaların ve klasörlerin adını değiştirme, yeni klasör ekleme gibi; kısaca bir dosya yöneticisi ile yapılması gereken her işlem yapılabiliyor. Ayrıca birbirleri arasında rahatça geçiş yapabilmek için aynı anda iki farklı klasörü açık hale getirmek de mümkün.

6- Arama Engelleme (Call Blocking)

Eğer pazarlamacılar, telesekterler, spamler gibi rahatsız edici aramalardan bıktıysanız bu özellik de sizin için faydalı olabilir. Android N’nin sistem seviyesindeki bu arama engelleme özelliği, istemediğiniz numaraları -önceden olduğu gibi- sadece aramalarda değil; o cihaz üzerindeki tüm iletişim kanallarında engellemenizi sağlıyor. Yani bir numarayı engellediğinizde, o numara ile sizi ne arayabiliyor, ne de size mesaj atabiliyor. Ayrıca engellediğiniz numaralardan size sesli mesaj bırakılsa dahi artık bu sesli mesajlar da otomatik olarak siliniyor.

7- Hızlı Ayarlar (Kısa Ayar Bilgileri) ve Uyarılar

Android N ile birlikte artık Ayarlar menüsü üzerinden çeşitli ayarlamalara göre özet bilgiler görebilirsiniz. Örneğin ne kadar veri kullandığınızı görmek için Ayarlar ekranından Veri Kullanımı’na gitmeye gerek kalmadan doğrudan Ayarlar ekranı üzerinden görmek mümkün. Bluetooth’un açık olup olmadığı, yüklü olan uygulama sayısı, depolama alanı bilgileri vs gibi tüm ayarları artık doğrudan Ayarlar ekranı üzerinden görmek mümkün.

Ayarlar ile ilgili önemli uyarılar da artık Ayarlar ekranının üst kısmında yer alıyor. Örneğin hücresel veriniz kapalı olduğunda Ayarlar ekranının üst kısmında bir uyarı çıkıyor ve hücresel veriyi aktif edip etmeyeceğinizi size soruyor. Ek olarak herhangi bir Ayarlar ekranındayken sol taraftaki gizli menüyü açarak navigasyon işlemlerini hızlıca yapabiliyorsunuz.

8- Yeni Android N Duvar Kağıdı

Her ne kadar bir özellik sayılmasa da Android N ile birlikte yeni bir duvar kağıdı da beraberinde geliyor. İndirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

9- Diğer özellikler

Android N ile birlikte gelen özellikler elbet bununla sınırlı değil. Yukarıda bahsettiğimiz ve dikkatimizi çeken özelliklerin yanı sıra Android N ile birlikte bir dizi yeni özellik daha kullanıcıları bekliyor. Bazıları ise şöyle:

Uygulama Optimizasyonu: Android N ile birlikte, yeni yazılım güncellemelerindeki uzun süren “uygulamaları optimize etme” işlemi çok daha hızlı gerçekleşecek.

Android N ile birlikte, yeni yazılım güncellemelerindeki uzun süren “uygulamaları optimize etme” işlemi çok daha hızlı gerçekleşecek. Manuel Ekran Kalibrasyonu: Yeni Android sürümünde kullanıcılar ekran (görüntü) kalibrasyonunu manuel olarak yapabilecek. Bu sayede ekranın RGB renklerini istediği düzeyde değiştirebilecek (System UI Tuner üzerinden).

Yeni Android sürümünde kullanıcılar ekran (görüntü) kalibrasyonunu manuel olarak yapabilecek. Bu sayede ekranın RGB renklerini istediği düzeyde değiştirebilecek (System UI Tuner üzerinden). Ekran Boyutunu Değiştirme: Önceki sürümlerinde Android kullanıcıları sadece font boyutunu değiştirebilecek ayarlara sahipti. Ancak kullanıcılar Android N ile birlikte artık ekrandaki öğeleri daha küçük veya daha büyük yapabiliyor. (Bazı uygulamaların konumu değişebilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR