Apple Shazam Reklamlarını Tamamen Kaldıracağını Duyurdu

Apple bünyesine dahil olan Shazam, gelecek güncellemeyle birlikte ücretsiz kullanıcılarına gösterilen reklamları kaldıracak.

Geçtiğimiz senenin son dönemlerinde Shazam‘ı satın alan Apple, çeşitli düzenleme kuruluşları satın alma hamlesine onay verene kadar resmi bir açıklamada bulunmamıştı. Avrupa’dan da onay gelmesinin ardından satın alma sürecinin tamamlandığını duyuran şirket, müzik keşfetme uygulamasının kullanıcılarına da bir müjde verdi. Shazam’ın ücretsiz sürümünde bulunan reklamların tümü, gelecek güncellemeyle birlikte tarih olacak.

Elbette mobil uygulamayı kullanan herkes reklamsız, rahat kullanım deneyiminden faydalanabilecek. Yani sadece iOS değil, aynı zamanda Android kullanıcıları da beğendikleri şarkıyı bulmaya çalıştıkları sırada reklam görmek zorunda kalmayacak.

Apple’ın mobil uygulamayı nasıl şekillendireceği henüz net olarak bilinmiyor, fakat reklamların kaldırılması uygulamanın çalışma şeklinde büyük değişimler yapılacağının göstergesi. Uygulama, reklamların yanı sıra müzik satın almak isteyenler için Google Play Music ve Amazon bağlantıları da bulunduruyor ve kazancının bir bölümünü bu bağlantılar üzerinden elde ediyor. Apple’ın rakiplerine kazanç sağlayan bu bağlantıların da gelecek güncellemeyle kaldırabileceği düşünülüyor.