Basit Hileler İle Zekice Kurgulanmış 25 Fotoğraf

Fotoğrafçıların çeşitli hileler yaparak gerçekmiş gibi gösterdiği bu fotoğraflara göz atmalısınız.



Günümüzde Photoshop, Instagram filtreleri ve buna benzer diğer fotoğraf düzenleme araçları kullanılarak paylaşılan fotoğraflar, gerçekliği sorgulamamıza sebep oluyor. Ancak bazı yaratıcı çekim teknikleri de var ki, bunun bir manipülasyon olduğunu dahi unutturuyor.

Aşağıdaki fotoğraf örnekleri de bunlardan sadece bazıları. Kimileri basit bir fotoğraf hilesi ile istediği kareyi elde ederken; kimilerinin de tek bir fotoğraf için oldukça zahmetli bir işe giriştiği görülüyor. Bunun sonunda ise inanılmaz fotoğraflar ortaya çıkabiliyor.

İşte o fotoğraflardan bazıları…

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