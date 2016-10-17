Basit Hileler İle Zekice Kurgulanmış 25 Fotoğraf

Yazar:
Barış Mancar
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Fotoğrafçıların çeşitli hileler yaparak gerçekmiş gibi gösterdiği bu fotoğraflara göz atmalısınız.

Günümüzde Photoshop, Instagram filtreleri ve buna benzer diğer fotoğraf düzenleme araçları kullanılarak paylaşılan fotoğraflar, gerçekliği sorgulamamıza sebep oluyor. Ancak bazı yaratıcı çekim teknikleri de var ki, bunun bir manipülasyon olduğunu dahi unutturuyor.

Aşağıdaki fotoğraf örnekleri de bunlardan sadece bazıları. Kimileri basit bir fotoğraf hilesi ile istediği kareyi elde ederken; kimilerinin de tek bir fotoğraf için oldukça zahmetli bir işe giriştiği görülüyor. Bunun sonunda ise inanılmaz fotoğraflar ortaya çıkabiliyor.

İşte o fotoğraflardan bazıları…

1.

eski-araba-fotografi-1
Michael Paul Smith
Michael Paul Smith
Michael Paul Smith

2.

Chris Chambers
Chris Chambers
Chris Chambers
Chris Chambers

3.

Vogue Korea
Vogue Korea
Vogue Korea
Vogue Korea

4.

D' Third Photography
D’ Third Photography
D' Third Photography
D’ Third Photography

5.

Felix Hernandez
Felix Hernandez
Felix Hernandez
Felix Hernandez

6.

FunLeak
FunLeak
FunLeak
FunLeak

7.

The Photo Fiend
The Photo Fiend
The Photo Fiend
The Photo Fiend

8.

Dan Dinu
Dan Dinu
Dan Dinu
Dan Dinu

9.

snowfairy88
snowfairy88
snowfairy88
snowfairy88

10.

Pat David
Pat David
Pat David
Pat David

11.

Alex Koloskov
Alex Koloskov
Alex Koloskov
Alex Koloskov

12.

Corey Rich
Corey Rich
Corey Rich
Corey Rich

13.

Benjamin Von Wong
Benjamin Von Wong
Benjamin Von Wong
Benjamin Von Wong

14.

Chris Chambers
Chris Chambers
Chris Chambers
Chris Chambers

15.

Erik Johansson
Erik Johansson
Erik Johansson
Erik Johansson

16.

diyphotography
diyphotography
diyphotography
diyphotography

17.

Matthew Albanese
Matthew Albanese
Matthew Albanese
Matthew Albanese

18.

Luke Sharrat
Luke Sharrat
Luke Sharrat
Luke Sharrat

19.

Globetrotter Diaries
Globetrotter Diaries
Globetrotter Diaries
Globetrotter Diaries

20.

Alexey Kljatov
Alexey Kljatov
Alexey Kljatov
Alexey Kljatov

21.

Joey L
Joey L
Joey L
Joey L

22.

Roman Noven
Roman Noven
Roman Noven
Roman Noven

23.

Kawika Singson
Kawika Singson
Kawika Singson
Kawika Singson

24.

Northwest Dad
Northwest Dad
Northwest Dad
Northwest Dad

25.

semsiye-fotografi-1

semsiye-fotografi-2

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