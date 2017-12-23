Bitcoin Hakkında Bilmeniz Gereken 9 Önemli Bilgi

Bitcoin ne zaman ortaya çıktı? Bu sistemi kim geliştirdi? Bitcoin ile ilk olarak ne satın alındı? Kimler, nasıl Bitcoin zengini oldu?

Özellikle son yılların en çok konuşulan konulardan biri olan kripto para birimleri, borsadaki değerlerinin hızla artması ve çeşitli ülkelerde uygulamaya koyulan kararlar sebebiyle, uzman olan veya olmayan birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Bildiğiniz üzere bu kripto para birimleri içerisinde en çok konuşulanı ise en yüksek hacme sahip olan Bitcoin oldu.

Peki Bitcoin ilk olarak ne zaman ortaya çıktı? Bu sistemi kim oluşturdu? Bitcoin ile satılan ilk ürün ne oldu? Bu süreç zarfında kimler Bitcoin zengini oldu? İşte Bitcoin hakkında bilmeniz gereken bazı ilginç detaylar…

1. Bitcoin’in Doğuşu

Popüler kripto para birimi Bitcoin, ilk olarak “Satoshi Nakamoto” lakaplı bir kişi tarafından 1 Kasım 2008 tarihinde yazılan bir araştırma makalesi ile gün yüzüne çıktı. Makalede “Bitcoin” adında yeni bir dijital para biriminden ve sistemin çalışma mantığından bahsediliyordu. İlgili makale 2009 yılında kripto para birimleri üzerine hazırlanan bir e-posta listesine gönderildi ve birçok kişi bu yeni sistemden haberdar edilmiş oldu. Nakamoto 2010 yılında projeyi bıraktı ve ortadan kayboldu. Ancak diğer geliştiriciler projeyi kaldığı yerden devam ettirdi.

Bitcoin’in doğum günü ise 3 Haziran 2009 olarak kabul edilmektedir. Zira bu tarihte Nakamoto madencilik yoluyla ilk 50 Bitcoin’ini kazanmıştır.

2. Bitcoin’in Kurucusu

Bitcoin sistemini gerçekte kimin kurduğu bugüne kadar tespit edilemedi. Ancak böyle bir gizemin oluşu, beraberinde birçok kişinin işaret edilmesine de ortam sağladı. Örneğin 2014 yılında Newsweek dergisi, bu gizemli kişinin California’da yaşayan Dorian Satoshi Nakamoto olduğu iddia etmiş, ancak bu iddialar ilgili kişi tarafından reddedilmişti. 2016’da ise “Craig Wright” adındaki Avustralyalı iş adamı kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu ve üzerinde oluşan baskılardan dolayı bunu açıklamak zorunda kaldığını iddia etmiş, ancak ortaya bir kanıt koyamamıştı.

Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği henüz ortaya çıkmamış olsa da, kendisinin bir Bitcoin zengini olduğunu söylemek mümkün. Zira Bitcoin’in ilk zamanlarında Nakamoto’nun yaklaşık 1 milyon BTC’ye sahip olduğu belirtiliyor.

3. Bitcoin İle Yapılan İlk Alışveriş (Dünyanın En Pahalı Pizzası)

Bitcoin ile yapılan ilk satın alma işlemi 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirildi. “Laszlo Hanyecz” adındaki bir programcı, 10,000 Bitcoin karşılığında bir pizza satın aldı. Günümüzde 1 BTC’nin değerini düşündüğümüzde bu programcının dünyanın en pahalı pizzasını satın aldığını söylemek mümkün. Zira 23 Aralık 2017 tarihine göre 10,000 BTC’nin yaklaşık 150 milyon dolara denk geldiğini belirtmekte fayda var.

4. Bitcoin Zenginlerinden Biri “ABD Hükümeti”

Bitcoin zenginleri denildiğinde akla sadece bireylerin gelmemesi gerekir. Zira teknik olarak ABD hükümeti de Bitcoin zenginleri arasında gösterilebilir. Öyle ki 2013 yılında, deep web’in en büyük platformlarından biri olan uyuşturucu satış platformu “Silk Road” FBI tarafından kapatılmış; platformun yönetimindeki Bitcoin cüzdanlarına da el konulmuştur. Bu cüzdanlardaki Bitcoin miktarının ise yaklaşık olarak 144,000 BTC olduğu belirtilmiştir.

5. Bitcoin’e Yapılan En Büyük Darbe: Mt. Gox Hack Saldırısı

Bugüne kadar Bitcoin’in gördüğü en büyük zarar, 2014 yılında Mt. Gox şirketine yapılan -sözde?- hack saldırısı olmuştur. Saldırıda, 2014 yılındaki değerine göre 460 milyon dolarlık Bitcoin çalınmıştır. Bu da Bitcoin gibi kripto para birimlerine olan güvenin azalmasına sebep olmuştur.

6. Milyarderlerin Bitcoin’e Tepkileri

Dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffet, Bitcoin konusuna çok fazla yanaşmak istememiştir. Öyle ki insanların Bitcoin’in bir ilüzyon olduğunu ve insanların bundan uzak durmaları gerektiğini söylemiştir.

Dünyadaki önemli yatırımcılardan bir diğeri olan Jamie Dimon da Bitcoin konusunda sert eleştirilerde bulunmuştur. İnsanların yoktan var ettiği boş bir para birimi üzerinden iş yapılamayacağını belirten Dimon, Bitcoin’in sonunun iyi olmayacağını vurgulamıştır.

Ancak Warren Buffet ve Jamie Dimon’un aksine Bitcoin konusunda iyimser olup yatırımlar yapan milyarderler de var. Örneğin Mark Cuban her ne kadar Bitcoin’in şişirilmiş bir değer sahip olduğunu söylemiş olsa da, kripto para birimlerini destekleyen bir girişim sermayesi fonuna yatırım yapmıştır.

7. “Winklevoss Kardeşler” ve “Erik Finman”

Facebook’un fikir babaları olan ikiz kardeşler Cameron Winklevoss ve Tyler Winklevoss (fikrini çaldığı gerekçesiyle Mark Zuckerberg’e dava açmışlardır), 2013 yılında 11 milyon dolara karşılık gelen miktarda Bitcoin almışlardır. Bitcoin Aralık 2017 itibariyle 11,000 doları geçmesinin ardından ise bu ikiz kardeşler ilk Bitcoin milyarderleri olarak ilan edilmiştir.

“Erik Finman” adındaki bir girişimci de Bitcoin tarihinde yerini alan kişilerden biri. Zira 14 yaşındayken Bitcoin’e sadece 1000 dolar yatırım yapan Finman, artık bir milyoner olarak tanınıyor.

8. Ünlülerin Bitcoin Yatırımları

Dünyaca tanınan bazı ünlülerin de kripto para birimlerine ilgisiz kalmadığını belirtmek gerekiyor. Öyle ki Goop’un kurucusu ünlü aktör Gwyneth Paltrow, “Abra” isimli Bitcoin cüzdan girişimi için danışmanlık vermeye başlamıştır. ABD’li ünlü oyuncu Ashton Kutcher, ünlü rapçi Nas ve ünlü boksör Floyd Mayweather da Bitcoin girişimlerine yatırımlar yapmıştır.

9. Yatırım Devi Fidelity Investments’tan Bitcoin Desteği

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Fidelity Investment, Ağustos 2017’de Bitcoin ve diğer kripto paraları destekleyeceğini açıklamıştır. Müşterilerine kendi siteleri üzerinden Bitcoin’lerini yönetme imkanı veren şirketin bu hamlesi, finans sektöründe önemli bir gelişme olarak tarihe geçmiştir.

Kaynaklar: Wired (1, 2, 3), Newsweek, Bitslog, CNBC, Financial Times, The Motley Fool, Fortune, The Telegraph, International Business Times, Reuters, Entrepreneur