Bitcoin Kazanmanın 8 Farklı Yolu

İnternetin para birimi olan Bitcoin, oldukça masum gibi görünse de elde etmesi bir o kadar zordur. Peki Bitcoin nasıl kazanılır?

Konuşulma grafiğine baktığımızda son zamanlarda oldukça yükselişte olan Bitcoin, bazıları tarafından oldukça tehlikeli görülürken, bazıları içinse oldukça faydalı bir para birimi. Hatta bazı ülkeler Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ettiklerini açıklarken, bazı ülkeler ise taşıdığı risklerden dolayı bunu reddettiler. Ancak çerçeveye geniş açıdan bakarsak, dezavantajı olduğu kadar avantajlarının da olduğunu görebiliriz.

Buna da bir göz atın >> Bitcoin Nedir? Nasıl Kazanılır? Avantajları ve Dezavantajları Nedir?

Bitcoin’lerin nasıl kazanıldığı konusuna gelirsek bunun birçok yöntemi olduğunu söyleyebilir ancak hepsinin kolay ve doğru bir şekilde yapılabilir olduğunu söyleyemeyiz. Zira bazı yöntemler kişiyi tehlikeye atabilirken, bazıları ise gereğinden fazla mesai gerektirebilir. Bazı yöntemler kolay bir şekilde uygulanabilirken, bazıları sizi oldukça uğraştırabilir. Ancak yine de Bitcoin kazanmak konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız bunun yöntemlerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Bitcoin nasıl kazanılır? / Bitcoin kazanma yöntemleri

1) Bir ödeme yöntemi şeklinde kullanarak Bitcoin kazanmak

Eğer bir işletmeniz veya bir e-ticaret siteniz varsa; kısacası bir satış yapıyorsanız, Bitcoin sistemini alternatif bir ödeme yöntemi şeklinde kullanarak, sattığınız ürün karşılığında Bitcoin kazanabilirsiniz. Ödeme sistemize Bitcoin entegrasyonu yapmak istiyorsanız, bunu birkaç basit işlem ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bitcoin Cüzdanı oluşturun: Ücretsiz olarak oluşturabileceğiniz bir Bitcoin Cüzdanı ile Bitcoin adresleri oluşturma, diğer kullanıcılar ile para alışverişi yapma gibi bütün işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla bilgi almak ve Bitcoin Cüzdanı’nızı oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz. QR kodu oluşturun: Bitcoin Cüzdanı’nızı oluşturduktan sonra ilgili programdan Bitcoin adresinizle QR kodunuzu oluşturun (bu işlem, kullanılan programa veya siteye göre farklılıklar gösterebilir, ancak genel işlem mantığı aynıdır). Son olarak sitenizdeki ödeme seçenekleri arasına herhangi bir Bitcoin logosu ekleyin (Bitcoin kabul edilir / Bitcoin accepted here gibi).

Bu işlemleri yaptıktan sonra artık müşterileriniz size Bitcoin olarak ödeme yapabilecekler. Bu sayede Bitcoin kazanabileceksiniz.

2) Web site görevlerini tamamlayarak Bitcoin kazanmak (Bitcoin mining)

Görev tamamlayarak Bitcoin kazanabileceğiniz birçok web site mevcut. Görev tamamlama derken bahsetmek istediğimiz, ilgili web sitelerindeki reklam anlaşmaları dahilinde, yapılan ziyaretler, tıklamalar vs gibi hareketlerdir. Bunlar için aşağıdaki adreslere bir göz atabilirsiniz.

Bitvisitor: Web sitelerini ziyaret ederek veya video izleyerek Bitcoin kazanın. Burada ziyaret ettiğiniz her sayfada 5 dakika durmak zorundasınız. Sonrasında gözüken “Next” butonuna tıklayarak sıradaki siteyi ziyaret edebiliyorsunuz. Ödemeler küçük rakamlar olsa da Bitcoin kazanmak için en ideal sitelerden biri. Çünkü Bitvisitor sitesinde herhangi bir kullanıcı kaydı vs gerekmiyor. Yapmanız gereken sadece siteye girip Bitcoin adresinizi yazmak. Ödemeler ise yaklaşık olarak 1 saat içinde yapılıyor.

Freedigitalmoney: Burada anlaşılan sitelere ücretsiz kayıt olarak Bitcoin kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise Bitcoin adresini girip önerilen siteler için gerekli olan koşulları (kayıt olmak, oyun indirmek gibi) tamamlamak.

CoinWorker: Bu site üzerinden Bitcoin kazanmak için önce siteye kayıt olmanız sonra da Bitcoin adresinizi girmeniz gerekiyor. Daha sonra site tarafından verilen analitik görevleri tamamlayarak hesabınızdaki puanları arttırıyorsunuz. 180 puana ulaştığınızda ise puanlarınız Bitcoin’e dönüştürülerek dakikalar içinde hesabınıza yatıyor.

BitcoinPlus : Bilgisayarınızı maden havuzuna (mining pool) dönüştürerek Bitcoin kazanın. Buradaki sistemi kullanarak sizin ekstra birşey yapmanıza gerek kalmıyor. Bilgisayarınızın bazı matematiksel işlemlerini çözmesini sağlayarak Bitcoin madenciliği yapabilirsiniz. Ancak bunun için bilgisayarınızın oldukça iyi bir sisteme sahip olması gerekiyor. Yoksa 1 Bitcoin kazanabilmek için oldukça fazla mesai harcayabilirsiniz.

: Bilgisayarınızı maden havuzuna (mining pool) dönüştürerek Bitcoin kazanın. Buradaki sistemi kullanarak sizin ekstra birşey yapmanıza gerek kalmıyor. Bilgisayarınızın bazı matematiksel işlemlerini çözmesini sağlayarak Bitcoin madenciliği yapabilirsiniz. Ancak bunun için bilgisayarınızın oldukça iyi bir sisteme sahip olması gerekiyor. Yoksa 1 Bitcoin kazanabilmek için oldukça fazla mesai harcayabilirsiniz. Rugatu : Bitcoin kazanmanın en ilginç yollarından biri ise Rugatu’dur. Bitcoin ile ilgilenenleri bir araya getiren buradaki tartışma forumlarında kullanıcılar tarafından sorulan soruları cevaplayarak ya da kendiniz soru sorarak Bitcoin kazanabilirsiniz. Her konu için ayrı Bitcoin miktarı belirtilmiştir.

: Bitcoin kazanmanın en ilginç yollarından biri ise Rugatu’dur. Bitcoin ile ilgilenenleri bir araya getiren buradaki tartışma forumlarında kullanıcılar tarafından sorulan soruları cevaplayarak ya da kendiniz soru sorarak Bitcoin kazanabilirsiniz. Her konu için ayrı Bitcoin miktarı belirtilmiştir. FaucetBTC : Burada da web sitelerini ziyaret ederek ya da reklamları izleyerek Bitcoin kazanabilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken aynı Bitvisitor’da olduğu gibi Bitcoin adresinizi girmek ve önerilen web sitelerini ziyaret etmek. Ancak Bitvisitor’dan farklı olarak, ziyaret ettiğiniz siteleri minimum 30 dk kapatmamanız gerekiyor.

Bu tarz web site görevlerini tamamlayarak Bitcoin kazanmak için açılan servisler bunlarla sınırlı değil. Google’da ufak bir arama yaparak buradakiler gibi birçok Bitcoin servisi bulabilirsiniz. Ancak kazanacağınız Bitcoin miktarının düşük olacağını unutmayın.

3) Madencilik yaparak Bitcoin kazanmak

Bitcoin madenciliği (Bitcoin mining) denilen kavramı isminden de anlaşılacağı üzere sıfırdan Bitcoin oluşturmak anlamına geliyor. Madenciliğe başladığınızda bilgisayarınız yeni bir Bitcoin işlemini blok zincirine (bütün Bitcoin işlemlerinin yapıldığı ortak alan) gönderiyor ve yeni bloklar için arama yapıyor. Bir blok ise yapılan Bitcoin işlemini kaydetmeye yarıyor. Yani bilgisayarınız bir blok keşfettiğinde Bitcoin almaya başlıyorsunuz. Şu anda bir blok en fazla 25 BTC barındırabiliyor. Kapasite ise en az 0.5 BTC’ye kadar düşebiliyor.

Eğer madencilik yaparak Bitcoin kazanmak istiyorsanız, biraz para ve zaman harcamanız gerektiğini unutmayın. Kapasitesi yüksek bilgisayarlar ile yapılabilen Bitcoin madenciliğine başlamadan önce buradaki adrese giderek konu ile ilgili bilgi almanızda fayda var. Çünkü eğer madencilik işini bir merak olarak değil de, işin teknolojisini tam manasıyla öğrenmek istiyorsanız bunun hakkını vermelisiniz. Bilgisayar için ekstra donanım ve ekstra elektrik ücretleri ödemeyi göze almalısınız. Yoksa standart bilgisayarlar ile Bitcoin madenciliği yapmak neredeyse imkansızdır. Bütün bunlara rağmen madencilik yapmakta hala kararlıysanız, buradaki adrese giderek ilk hesaplamalarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak Bitcoin madenciliğinin oldukça zor bir yöntem olduğunu unutmayın.

4) Faiz sistemiyle Bitcoin kazanmak

Eğer hali hazırda biraz Bitcoin’iniz varsa, bunları diğerlerine borç olarak vererek faiz sistemiyle daha fazla miktarda geri dönmesini sağlayabilirsiniz. Bunu standart bankaların kredi sistemine benzetebilirsiniz. Burada banka sahibi olan ve isteyen kişilere kredi verecek olan kişi sizsiniz. Verdiğiniz kredi ise belli bir zaman içerisinde size faiziyle beraber ödenecektir. Bu sistem ise sahip olduğunuz Bitcoin miktarını arttırmış olacaktır. Bunu ise 3 farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Doğrudan tanıdığınız birine Bitcoin vermek: Burada tüm şartları borç verdiğiniz kişi ile siz belirlemiş olacaksınız. Güvendiğiniz biri ile yaptığınız anlaşma sonucu, karşı tarafa borç vererek belirlediğiniz zaman içerisinde belli bir faiz yüzdesi ile Bitcoin miktarınızı arttırabilirsiniz.

Burada tüm şartları borç verdiğiniz kişi ile siz belirlemiş olacaksınız. Güvendiğiniz biri ile yaptığınız anlaşma sonucu, karşı tarafa borç vererek belirlediğiniz zaman içerisinde belli bir faiz yüzdesi ile Bitcoin miktarınızı arttırabilirsiniz. Peer to peer Bitcoin vermek: Eşler arası (P2P) Bitcoin kredi sistemine sahip web siteleri de hali hazırda mevcuttur. Bitbond.net ise bu konuda en çok kullanılan sitelerden biri. Burada kredi alan kişi kredi alma isteğini sitede yayınlıyor ve siz de bu isteğine cevap vererek ilgili kişiye kredi verebiliyorsunuz. Bir nevi Bitcoin’lerinizi borç olarak veriyorsunuz ve ardından belirlenen faiz sistemine göre miktarı arttmış bir şekilde size geri dönüyor. Faiz sistemi ise siteden siteye değişmektedir.

Bitbond.net Bitcoin bankası kullanmak: Bitcoin bankası olarak hizmet veren sistemler standart bankalar gibi işleyişini sürdürmektedir. Bitcoin bankası kullanmanın avantajı olduğu kadar dezavantajı da vardır. Sizden Bitcoin talep eden kişi bulmak için herhangi bir çaba göstermeniz gerekmiyor. Bankaya Bitcoin’lerinizi yatırıyorsunuz, hepsi bu kadar. Sabit miktarda belirlenen faiz oranı zaman içerisinde Bitcoin’lerinizin miktarı artıyor. Ancak burada en çok dikkat edilmesi gereken konu ise kullandığınız bankanın güvenilir olması. Bitcoin’lerinizi emanet ettiğiniz banka, eğer işlerini düzgün yapamazsa, bütün Bitcoin’lerinizi kaybedebilirsiniz.

Sonuç olarak bu seçeneklerden hangisi kafanıza yatıyorsa onu kullanmalısınız. Burada en çok dikkat etmeniz gereken nokta ise güvendir. Güvendiğiniz bir kişi, bir site ya da bir banka ile faiz sistemi üzerinden rahatlıkla Bitcoin kazanabilirsiniz. Güvenmediğiniz (emin olmadığınız) bir sisteme ise kesinlikle Bitcoin’lerinizi emanet etmeyin.

5) Tip usulü Bitcoin kazanmak

Ödeme yöntemi olarak kazanılan Bitcoin’ler ile aynı şekilde uygulayabileceğiniz tip tarzı (bahşiş) Bitcoin kazanma yöntemi her ne kadar biraz şans işi de olsa temiz yöntemlerden biridir. Çünkü verilen bahşişler tamamen gönüllülük işidir. Bunun için de ihtiyacınız olan yine bir Bitcoin Cüzdanı ve Bitcoin adresinizi içeren bir QR kodu. Bitcoin tipleri oluşturabileceğiniz çeşitli yöntemler de vardır.

Yine bir işletme veya bir e-ticaret sitesi başlangıç için gerekli olan şeylerden biri. Örneğin e-ticaret sitenize yerleştirebileceğiniz bir QR kodu ile bağış – bahşiş – tip şeklinde Bitcoin kazanabilirsiniz.

İşletme veya e-ticaret sitesi olmadan da bağış tarzı Bitcoin yöntemini kullanabilirsiniz. Ancak bunun için de en azından bir tane blogunuzun olması gerekiyor. (Örnek olarak Bitcoins21 sitesinin alt kısmına (footer) bir göz atabilirsiniz.)

Eğer bir restoranınız veya buna benzer bir işletmeniz varsa müşterilerinize bağış yapabilmeleri için bağış kartları şeklinde bir fikir geliştirebilirsiniz. Bunun en güzel örneklerinden biri Bctip.org sitesidir. Buradan ilham alarak yada bu siteyi kullanarak tip kartlarınızı oluşturabilir ve müşterilerinize verebilirsiniz.

6) Çeşitli işlerde çalışarak Bitcoin kazanmak

Başlıktan da anlaşılacağı gibi, çalıştığınız iş yerinden maaşınızın ödeme şeklini Bitcoin olarak belirlenmesini talep edebilirsiniz. Tabi oldukça imkansız gibi görünen bu sistem haliyle çoğu iş yeri tarafından kabul edilmeyebilir. Bunun yerine Bitcoin olarak gelir sağlayabileceğiniz ek işler de yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki gibi bazı servisler mevcuttur.

WorkForBitcoin : Burada iş ilanları yayınlayabildiğiniz gibi yayınlanan iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Yayınlanan iş ilanlarının birçoğunun programlama ile ilgili olduğu sitede diğer alanlar ile ilgili iş ilanlarını görmek de mümkün.

: Burada iş ilanları yayınlayabildiğiniz gibi yayınlanan iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Yayınlanan iş ilanlarının birçoğunun programlama ile ilgili olduğu sitede diğer alanlar ile ilgili iş ilanlarını görmek de mümkün. Bitcoin Forum Services: Bu sitede de aynı şekilde birçok iş ilanı bulmak mümkün. Bazıları ise basit bir şekilde yapılabilecek türden. Başlangıç için iyi bir yer olabilir.

Jobs 4 Bitcoins (Reddit): Reddit üzerinden açılan bu sayfada programlama işlerine odaklanan iş ilanlarını bulabilirsiniz. Ancak yine diğer alanlar için yapılan teklifleri de bulmak mümkün.

Bitgigs: Online iş ilanları barındıran sitelerden biri. Ancak bunu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği iş çeşitliliğinden oldukça fazla olması.

Coinality: Bu sitede de normal yöntemler ile iş ilanlarına bakabildiğiniz gibi bir de lokasyon bazlı arama yaparak size yakın iş ilanlarını görebiliyorsunuz.

Bütün bunlar birer seçenek olduğu gibi bunlara ek olarak web sitelerinize alabileceğiniz reklamlar için de bir servis mevcut. CoinURL adresinden web sitenize reklam koyabilir ve tıklama sistemi ile alacağınız ödemeler sonucu Bitcoin kazanabilirsiniz.

7) Kumar oynayarak Bitcoin kazanmak (!)

Her ne kadar bu yöntemi uygulamanızı tavsiye etmesek de Bitcoin kazanma yöntemlerinden biri de kumar oynamaktır. Bununla ilgili de birçok kumar siteleri mevcuttur. Google’da yapacağınız küçük bir arama ile ilgili siteleri bulabilirsiniz.

8) Borsa ile Bitcoin kazanmak (!)

Bu yöntem bir çeşit kumar olarak bilinse de Bitcoin kazanma yöntemlerinden biri olduğu apaçık bir gerçek. Bu yöntemle de standart borsada olduğu gibi bir yerden Bitcoin’leri satın alıp sonra başka bir yere daha yüksek miktarlarda aynı Bitcoin’leri satarak Bitcoin kazanılabilir. Bu yöntemi de öğrenmek isterseniz Google’a başvurabilirsiniz :)