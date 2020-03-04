Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan BMW, yenilenen logosunu görücüye çıkardı.

Almanya merkezli dünyanın en büyük üst düzey otomobil üreticilerinden olan BMW, yeni logosunu duyurdu. Concept i4 modeliyle birlikte duyurulan yeni logo, tamamen farklı bir yapıya sahip sahip olmasa da modern dokunuşlar ile geleceği işaret eden bir tasarıma sahip.

İkonik BMW logosunun daha sade ve iki boyutlu hali olarak tasvir edebileceğimiz; aynı zamanda transparan hatlara sahip olan yeni BMW logosu, son zamanların sade logo tasarımı akımına da ayak uydurmuş gibi görünüyor.

Logolarını yenileyen birçok markanın maruz kaldığı gibi BMW de yeni logosunu duyurmasının ardından birçok kişi tarafından eleştirildi. Kimileri logoda bulunan gri tonların farklı renklerdeki otomobil modellerinde görünmeyeceğini belirtirken; kimileri de yeni logonun BMW’yi “ucuz” gösterdiğini belirtti. BMW’ye göre ise modern hatlara sahip olan bu yeni logo “geleceği” temsil ediyor.

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BMW logosunun bugüne kadar uğradığı değişikliklere ise aşağıdaki infoğrafikten bakabilirsiniz.