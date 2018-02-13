Boston Dynamics tarafından yeniden tasarlanan Spot Mini, artık kapıları da açabiliyor.

Her geçen gün farklı bir özelliği ile gündeme gelen Boston Dynamics‘in sıra dışı robotları, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Şirketin baştan tasarladığı “Spot Mini” isimli robotu artık kapıları da kolay bir şekilde açabiliyor.

Konuyla ilgili yayınlanan videoda ise Spot Mini’nin sahip olduğu bu yetenek oldukça güzel bir şekilde aktarılıyor. Videoda kapıyı açamayan robotun yardımına Spot Mini yetişiyor ve kapı kolunu tıpkı bir insan gibi kavrayarak kapıyı rahat bir şekilde açmayı başarıyor.

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Spot Mini’nin sahip olduğu diğer özellikler videoda yer almasa da sadece kapıyı açabiliyor olması bile şimdiden robotun gündeme oturmasını sağlamış durumda.

İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.