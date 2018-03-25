BTK Uzmanından VPN Açıklaması: “Ciddi Önlemler Aldık”

BTK uzmanı Levent Gönenç, VPN kullanımına ilişkin ciddi önlemler alındığını ve bu önlemlerin şu an test aşamasında olduğunu açıkladı.

İnternette erişim engellenmelerine karşı alternatif bir yöntem olarak kullanılan VPN servisleri, Türkiye’de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi ise konuyla yakından ilgilenen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘ndan VPN kullanımı ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Çeşitli sitelere erişim engeli getirilmesiyle birlikte ülke genelinde VPN kullanımının yaygınlaşması, BTK’yı hareket geçirdi. Daha önce 2016’da operatörlere mesaj göndererek VPN kullanımının engellenmesini talep eden BTK, şimdi de VPN kullanımının önüne geçmek amacıyla yeni önlemler geliştirmiş durumda.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesi Bilişim Uzmanı Levent Gönenç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’nda VPN’e karşı başlatılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen “VPN kullanımını kontrol edebiliyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Gönenç, VPN kullanımına karşı yapılan çalışmaların sürdüğünü ve ciddi önlemler aldıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“VPN gibi alternatif erişim engelleme yöntemlerini kullanmayla ilgili kanunda hüküm var. Bu hüküm kapsamında erişim sağlayıcılara, internet servis sağlayıcılara uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımız kapsamında ciddi tedbirler de alıyorlar, bu aldıkları tedbirleri şu anda test etme aşamasındayız. Çünkü takdir edersiniz ki yüzlerce uygulama ve işletmeye böldüğünüz zaman matriks şeklinde bunların bir de test edilmesi lazım.”

Açıklamasının devamında VPN kullanımının tüm dünyada ortak bir sorun olduğunu söyleyen Gönenç, erişim sağlayıcılar ile birlikte ciddi önlemler aldıklarını ve şu anda bu önlemlerin test aşamasında olduğunu belirterek konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Sürekli değişen uygulamalar bu bahsettiğiniz alternatifli erişimi engelleme uygulamaları, IP adresleri sürekli değişebiliyor, yöntemleri değişebiliyor. Çünkü amaçları zaten erişime engellemeyi aşmak, bu amaçla üretilmekte. Tüm dünyada ortak bir sorun, bununla ilgili çalışmamız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler de aldık, test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz.”

Peki VPN kullanımını engellemek ne kadar doğru?

Genel anlamda bakacak olursak, VPN kullanımının sadece bireysel kullanıcıların erişim engeli olan sayfalara erişmek amacıyla kullanılmadığını belirtmek gerekiyor. Zira bankalar, noterler, şirketler ve daha birçok kurum ve kuruluşlar güvenlik amacıyla VPN servislerini kullanıyor. Bu da VPN kullanımına karşı alınan önlemlerden bu kurum ve kuruluşların da etkileneceği anlamına geliyor.

Başka bir açıdan bakacak olursak da, Türkiye’de popüler VPN servislerinin engellenmesiyle birlikte kullanıcıların güvensiz ve altyapısı iyi olmayan alternatif VPN servislerine yöneldiğine hepimiz şahit olduk. Dolayısıyla böylesine bir VPN karşıtı önlemlerin kullanıcıları daha farklı (muhtemelen çok daha riskli) erişim yöntemlerine iteceğini de söyleyebiliriz.