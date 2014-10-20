CEO’ların Sosyal Medya Raporu (2014)

Dünyaca ünlü CEO’lar sosyal medyayı nasıl kullanıyor? Hangi platformlarda daha fazla aktifler? Hangi CEO sosyal medyada iyi bir şirket imajı oluşturuyor?

Çağımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen sosyal medya, günümüzde en önemli iletişim araçlarından biri olarak kullanılıyor. Standart kullanıcıların yanı sıra; sanatçılar, sporcular, gazeteciler, siyasetçiler, markalar ve diğer önemli kişi ve kuruluşlar da sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Peki dünyaca ünlü markaların CEO’ları için aynı şeyi söylemek mümkün mü?

CEO.com ve Domo işbirliğinde hazırlanan rapora göre; Fortune 500 CEO listesinde yer alan dünyaca ünlü markaların CEO’ları , sosyal medya platformlarının çoğunda yer almıyor. Hatta sosyal medya hesapları olanlar bile bu platformları aktif olarak kullanmıyor.

Raporda belirtilen istatistikler, CEO’ların sosyal medya ile pek alakası olmadığını gösteriyor. Buna göre dünyanın en ünlü 500 CEO’su içinden sadece 160‘ının bir sosyal medya platformunda hesabı bulunuyor. Bunların içinden %74‘ü de LinkedIn‘i tercih ediyor.

Fortune 500 CEO listesi içinde; Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ve Instagram olmak üzere 5 büyük sosyal medya platformunu kullanan tek CEO, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg. Ancak en son yaklaşık olarak 3 sene önce tweet atan Zuckerberg’ün de bu platformları aktif olarak kullandığını söylemek doğru olmaz.

Sosyal Medyada Kadınlar mı Daha Aktif, Yoksa Erkekler mi?

Sosyal medyayı kullanan CEO’lar arasında LinkedIn en popüler platform olsa da, geçen yıldan bu yana LinkedIn’e olan genel katılım %8 oranında düşmüş durumda. Çoğu kişinin “kullanılmayan platform” olarak gördüğü Google+ ise son 1 yılda %60 oranında genel artış gösteriyor.

Twitter

500 CEO arasından sadece 42’sinin Twitter hesabı bulunuyor. Bu 42 kişinin ise sadece %69’u son 100 gün içinde tweet atmış. Twitter’a kaydolan CEO sayısı geçen yıldan bu yana %46 artmış olsa da, Twitter’ı aktif kullanım oranındaki artış sadece %1.

Twitter hesabı olan CEO’ların yarısından daha azı ayda bir tweet atıyor ya da hiç atmıyor. Hesabı olan CEO’lardan yaklaşık sadece 12’si her gün tweet atarken; yarısının toplam tweet sayısı 100’den az. 5 CEO’nun ise hiç tweeti bulunmuyor.

Rapora göre 500 CEO’nun toplam Twitter takipçi sayısı 3.7 milyon. Bu takipçi sayısının %11.5’ini ise sahte hesaplar oluşturuyor (sahte hesap oranı Twitter’daki ünlülerde %30.4’tür).

Tweet atan CEO’ların tweet içeriklerini ise %20 bağlantılar oluştururken; %11 cevap niteliği taşıyan tweetler oluşturuyor.

Twitter’da en fazla takipçiye sahip olan CEO; Berkshire Hathaway şirketinin CEO’su Warren Buffett (894 bin+) iken; takipçi sayısı en fazla artış gösteren CEO Western Union’ın CEO’su Hikmet Ersek.

Facebook

CEO’ların Facebook kullanımı Twitter kullanımı ile hemen hemen aynı değerlere sahip. Facebook’ta hesabı olan CEO’ların oranı geçen yıldan bu yana %7’lik bir artış göstererek toplam CEO sayısının %8.3 oranına yükselmiş durumda. CEO’lar arasından sadece 6’sinin resmi Facebook hayran sayfası bulunurken; 21 CEO’nun hesabı yarı-gizli, 14 CEO’nun hesabı ise tamamen gizli olarak kullanılıyor.

6 CEO arasından hayran sayfası en fazla beğeni alan CEO Mark Zuckerberg iken (30 milyon+); ikinci sırada HP’nin CEO’su Meg Whitman yer alıyor (212 bin+). Ancak Whitman’ın sayfasından yaklaşık olarak 3 yıldır gönderi paylaşılmıyor.

LinkedIn

F500 listesindeki CEO’ların %25.4’ünün LinkedIn hesabı bulunuyor (geçen yıl bu oran %27.7’ydi). Bunların 9’u geçtiğimiz yıl katılmak üzere toplam 19 CEO, LinkedIn’in “influencers” ağında yer alıyor. Influencers ağında yer almayan CEO’ların %34’ünün ise 500’den fazla bağlantısı var.

HP’nin CEO’su Meg Whitman, JP Morgan’ın CEO’su Jamie Dimon, General Electric’in CEO’su Jeffrey Immelt, Marriott International’ın CEO’su Arne Sorenson olmak üzere toplam 5 CEO’nun LinkedIn’de 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Raporda ayrıca LinkedIn’in CEO’ların sosyal medyayı kullanmaya başladığı ilk platform olarak vurgulanıyor.

Google+

Geçtiğimiz yıldan bu yana %1 artış gösteren Google+‘taki CEO hesapları, toplamda 8 kullanıcı ile %1.6’ya ulaşmış durumda. Bu da Google+’ı CEO’lar arasında en az kullanılan sosyal medya platformu haline getiriyor.

Instagram

F500 listesindeki CEO’lar, Instagram‘ı Google+’tan daha fazla kullanıyor. Ancak yine de CEO’ların sadece %2.6’sının Instagram hesabı mevcut. Bu CEO’lardan çoğu ise sadece kişisel paylaşımlarda bulunuyor. Instagram’daki CEO’lar arasında en aktif olan ise Live Nation’ın CEO’su Michael Rapino.

Sonuç

Dünyanın en popüler CEO’larının yaklaşık olarak %68‘inin bu sosyal medya platformlarını kullanmaması oldukça şaşırtıcıdır. Ancak bu platformları kullanan CEO’ların dijital dünyada daha yenilikçi bir izlenim bıraktığı da bir gerçektir. Çünkü CEO’lar sosyal medya platformlarını kullanarak; şirketin imajını şekillendirebilir, çalışanları ve basın ile olan ilişkilerini kuvvetlendirebilir ve şirkete samimi bir insan karakteri ekleyebilirler.

Rapor Temmuz 2014 tarihinde hazırlanmıştır. Rakamlar ve istatistikler zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayın.