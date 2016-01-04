Change.org Türkiye, 2015 Değişim Raporu’nu Paylaştı

İnternet kullanıcılarının birlikte nasıl hareket edebileceğini ispatlayan, dev bir harekete dönüşerek milyonlara ulaşan imza kampanyalarına ev sahipliği yapan Change.org, birçok platformun yaptığı gibi geride bıraktığımız 2015 yılı boyunca platform üzerinde yaşanan önemli anları paylaştı.

Türkiye için hazırlanan 2015 Değişim Raporu‘nda çeşitli birçok istatistiğe değinen Change.org Türkiye ekibi, bir önceki yıla kıyasla 2015’te nelerin değiştiğine, kaç tane imza kampanyası açıldığına, bunlara kaç kişinin dahil olduğuna, en çok hangi kampanyaların desteklendiğine ve daha nicesine yer verdi.

Artık daha fazla insan değişim için harekete geçiyor

Türkiye’de 2015 yılında 5 milyon 746 bin kişi Change.org’da attığı imzalarla değişim için harekete geçti.

Change.org kampanyalara verilen imza sayısı bir yılda 3 kat arttı. 2014’te 5 milyon 845 binken imza atılırken 2015’te bu sayının 15 milyon 812 bin olması daha fazla insanın değişim için harekete geçtiğini gösteriyor.

Bu artış, aynı zamanda Türkiye’de haklarının farkında, sorunlarının çözümü için harekete geçen ve kamuoyunun gücünün farkında olanların sayısının arttığının da işareti…

Change.org kanalıyla değişim talep edenlerin sayısı, geçen yıla oranla yüzde 200 arttı. Kampanya sitesini kullananların sayısı 2014’te 2 milyon 777 bin iken, bu sayı geride bıraktığımız 2015’te 5 milyon 746 bine ulaştı. Artık daha fazla insan, değiştirme gücü olduğuna inanıyor.

Değiştirmek üzere harekete geçenlerin sayısı da aynı oranda arttı. 2015 yılında açılan kampanya sayısında bir yılda yaklaşık yüzde 200’lük bir artış yaşandı. Change.org’da açılan kampanyaların sayısı bir yılda 13 bin 594’ten 23 bin 263’e yükseldi.

En yoğun talep, insan hakları için

2015 yılında en çok rahatsızlık duyulan ve değişim talebinde bulunulan alan insan hakları oldu. Doğu Türkistan’daki insanlık dışı olayların durması, Can Dündar ve Erdem Gül’e özgürlük isteyen kampanya ile, Yarbay Mehmet Alkan ve tiyatrocu Levent Üzümcü’nün ifade özgürlüğünü savunan kampanyalar bu alanda öne çıktı. Buna karşın, değişim için harekete geçenlere en çok destek, hayvan haklarıyla ilgili kampanyalarda geldi.

Geride bıraktığımız yıl, insan hakları için açılan 1222 kampanyaya 1 milyon 272 bin 834 kişi destek verirken, hayvan hakları için açılan 567 kampanyayı 2 milyon 23 bin 719 kişi imzaladı. Her ne kadar insan hakları konusu hayvan haklarından daha az imza toplasa da, hem açılan kampanya alanı hem de kazanılan kampanyalar sıralamasında insan hakları ilk sırada yer aldı.

Kampanyalarda mücadele alanlarına baktığımızda kadın hakları her ne kadar alt sıralarda görünse de Change.org Türkiye’nin 3,5 yıllık tarihinde, en fazla imza desteği alan kampanyası bu alanda oldu. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Şubat ayında vahşice öldürülmesinin ardından Gözde Salur tarafından açılan “Özgecan Yasası çıksın, yasalar kadınları korusun” kampanyası 1 milyon 200 binden fazla imza aldı.

Kamuoyu en çok hangi alanda değişime destek veriyor?

İmzalar hangi alanda değişim yarattı?

En çok desteklenen kampanyalar

Raporun tamamına buradan (PDF) ulaşabilirsiniz.