Dünyanın En Değerli Markaları (2017)

Her yıl dünyanın en değerli markalarını listeleyen Interbrand, 2017 yılı listesini de paylaştı. Listede Apple ve Google yine ilk sırada yer alıyor.

Interbrand tarafından her yıl paylaşılan dünyanın en değerli markaları listesi 2017 yılı ile güncellenerek yeniden paylaşıldı. Listede teknoloji sektörünün öncüleri Apple ve Google ilk sırada yer alıyor.

2016 yılı listesi ile kıyaslandığı zaman Apple ve Google‘ın yine sırasıyla birinci ve ikinci sıralarda yer alarak yerini koruduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl üçüncü sırada yer alan Coca Cola ise dördüncü sırada yer alan Microsoft ile yer değiştirmiş durumda.

En hızlı büyüme gösteren şirket ise %48’lik bir büyüme oranı ile Facebook diyebiliriz. Öyle ki geçtiğimiz sene 15. sırada yer alan Facebook, 2017 itibariyle 8. sıraya yükselmiş durumda.

2017 itibariyle bu listeye toplam 3 yeni şirket dahil olmuş durumda. Bunlar ise Netflix, Salesforce ve Ferrari olarak karşımıza çıkıyor.

2017 için hazırlanan rapora göre Dünyanın En Değerli Markaları listesinin ilk 25 sırasında yer alan markalar şöyle:

Apple (~184 $m) Google (~142 $m) Microsoft (~80 $m) Coca Cola (~70 $m) Amazon (~65 $m) Samsung (~56 $m) Toyota (~50 $m) Facebook (~48 $m) Mercedes (~48 $m) IBM (~47 $m) General Electric (~44 $m) McDonald’s (~42 $m) BMW (~42 $m) Disney (~41 $m) Intel (~39 $m) Cisco (~32 $m) Oracle (~27 $m) Nike (~27 $m) Louis Vuitton (~23 $m) Honda (~23 $m) SAP (~23 $m) Pepsi (~20 $m) H&M (~20 $m) Zara (~19 $m) Ikea (~18 $m)

Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz (büyütmek için üzerine tıklayın).