E-ticaret Siteleri Neden Bir Bloga Sahip Olmalı?

Sadece satış odaklı olarak düşünülen e-ticaret siteleri bir bloga ihtiyaç duyar mı? Açılan bir blogun e-ticaret sitesine sağladığı faydalar nelerdir?

Diyelim ki bir e-ticaret siteniz var. Bu site üzerinden her gün yeni ürün satışları gerçekleştiriyor ve kullanıcılara daha iyi alışveriş deneyimi sağlamaya çalışıyorsunuz. Peki markanızın bilinirliği, müşterilerinizin memnuniyeti, sitenizin trafik yoğunluğu gibi konularda başarılı olabilmek için neler yapıyorsunuz? İşte tam bu noktada bir blog açmak e-ticaret siteniz için oldukça faydalı olacaktır.

E-ticaret sitesinin bünyesinde barınan ve düzenli olarak içerik girilen bir blog açmak, o siteye birçok konuda fayda sağlamaktadır. Ancak sadece blog açmak yeterli değildir. Açtığınız blog, markanız (e-ticaret siteniz) ile alakalı olmalı, sektörel ve kullanıcı odaklı olan ve düzenli olarak girilen yazılara sahip olmalıdır. Bir kullanıcı blogunuzu ziyaret ettiğinde yazılarınızı okuyarak çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olmalı, eğlenmeli, ve yazılarınızı paylaşmak istemelidir.

Açacağınız blogun sabit bir karakteri olması marka bilinirliği açısından size fayda sağlayacaktır. Blog arayüzünden, yazı içeriklerine; kategorilerden anlatım diline kadar her bir metriği bu karaktere göre belirlemelisiniz. Blog karakterinden kastım şu ki; blogunuzdaki bir yazı; rakamlar, analizler, para hesaplamaları gibi daha teknik konular sabit bir dil ile yazılırken; diğer bir yazı günlük şeklinde veya ikili diyalog şeklinde olmamalıdır. Önce markanızı (e-ticaret sitenizi) sorgulamalı ve ona uygun bir blog karakteri yaratmalısınız.

Blog yazarlarına gelince; e-ticaret sitenizin blogu için çok fazla yazar bulundurmamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Yukarıda da bahsettiğim gibi blog yazıları e-ticaret sitesini temsil etmeli. Eğer blogunuzda çok fazla yazar bulundurursanız, o zaman blogunuzun kişiliğini -haliyle markanızın kişiliğini- oluşturmakta zorluk çekebilirsiniz.

“E-ticaret siteleri neden bir blog açmalı” konusuna gelince ana sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Açtığınız blog, e-ticaret sitenizin sesi olur

Açtığınız blogda düzenli içerik girerek markanızın her zaman çevrimiçi ve güncelliğini sağlamış olursunuz. Dolayısıyla blogunuzu ziyaret eden kullanıcı markanızın ne kadar aktif ve ulaşılabilir olduğunu görmüş olur.

Açtığınız blog, sizin ve müşterilerinizin ufkunu genişletir

Ne kadar fazla blog yazısı yazarsanız o kadar fazla sayfaya sahip olursunuz. Ne kadar fazla sayfaya sahip olursanız o kadar çeşitlilik sağlamış olursunuz. Dolayısıyla kullanıcı da sadece ürün sayfaları arasında sıkışıp kalmamış olur. Kullanıcılara sadece ürün sayfalarını sunarsanız kendiniz ve başarınızı sınırlamış olursunuz.

Yazdığınız blog yazıları arama motorlarından sitenize gelen trafiği arttırır

Açtığınız blogda düzenli olarak yazı yazmaya devam ederseniz Google ve diğer arama motorları sitenizin ne kadar güncel ve aktif olduğunu hemen anlayacak ve blogunuzun içeriklerini indekslemeye başlayacaktır. Dolayısıyla arama sonuçlarında siteniz ile ilgili sonuçlar artmış olacak ve sitenizi daha fazla kişinin ziyaret etmesini sağlamış olacaksınız.

Blog açmak paylaşılabilirliği arttırır

Bir blog yazısı yazdığınızda aynı zamanda paylaşabileceğiniz bir şey de oluşturdunuz demektir. Yani bloglayarak markanızın sosyal medya kanalları üzerinden kampanyalar dışında paylaşım yapabilmek için çok güzel bir fırsat oluşturmuş olursunuz. Dolayısıyla sosyal medyadaki takipçilerinize sunduğunuz farklı paylaşımlar ile sıradanlıktan çıkmış olursunuz.

Açtığınız blog, ziyaretçilerinizi potansiyel müşterilere dönüştürebilir

Ürün odaklı yazdığınız blog yazılarınızda ziyaretçilerinizi ürün sayfalarına yönlendirerek müşteri potansiyelini arttırabilirsiniz. Ancak her blog yazısında bunu yapmak hata olur. Ziyaretçiyi ürünlerle boğmadan onların hoşuna gidecek yazılar yazmak en doğrusu olacaktır. Yazdığınız her kaliteli yazı müşteri potansiyelini mutlaka arttıracaktır.

Diğer bloggerlar sizin blogunuzdan bahsedebilir (Backlink)

Eğer blogunuzda güncel ve orijinal yazılar yazmayı sürdürürseniz, bu durum diğer bloggerların dikkatini çekecektir. Dolayısıyla kendi bloglarında sizin blogunuzdan bahsedeceklerdir. Bunun hem SEO açısından hem de o bloggerın kitlesine ulaşmak açısından önemli olduğunu söyleyebilirim.