En Çok Kazanan YouTube Yıldızları (2017)

2017’de en çok para kazanan YouTube yıldızları kimler oldu? Forbes tarafından hazırlanan listeye göz atın…

ABD merkezli ünlü iş dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kazanan YouTube yıldızlarının listesini paylaştı. Listede 2017’de en fazla para kazanan YouTube fenomenleri ve ortalama yıllık kazançları yer alıyor.

Hazırlanan listede, 2015 ve 2016 listelerinde birinci sırasında yer alan Felix Kjellberg (PewDiePie)‘in altıncı sıraya gerilediğini görüyoruz. Birinci sırada ise 17 milyondan fazla abonesi bulunan ve Minecraft videolarıyla bilinen Daniel Middleton (DanTDM)’un yer aldığını görüyoruz.

YouTube, Social Blade ve Captiv8 verilerinden ve ajanslar, yöneticiler, yapımcılar ile yapılan röportajlar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan listeye göre 2017’nin en çok kazanan YouTube yıldızlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

En Çok Kazanan YouTube Kanalları (2017)

Geçen senenin (2016) en çok kazanan YouTube yıldızları listesine buradan ulaşabilirsiniz.