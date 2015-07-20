En İyi Ücretsiz Instagram Analiz Araçları

Instagram hareketleriniz ile ilgili detaylı analiz hizmeti sunan ücretsiz Instagram analiz araçlarına bir göz atın.

Birçok popüler sosyal medya platformunun aksine, Instagram’da bireysel kullanıcıların ve markaların gönderi etkileşimlerini ve diğer Instagram hareketlerini ölçebilecekleri bir analiz aracı bulunmuyor. Bu durumda ise haliyle 3. parti analiz araçları devreye giriyor.

Piyasada Instagram analizi yapabilmenizi sağlayan birçok analiz aracı var. Bunların içinde ise en kapsamlı bilgi sunan araçlar -sizin de tahmin ettiğiniz gibi- ücretli olarak sunuluyor. Ancak hem kapsamlı analiz hizmeti veren, hem de ücretsiz olarak kullanılabilen bazı Instagram araçları da mevcut. İşte bunlardan bazıları:

• Iconosquare (eski adıyla Statigram)

2014’ün Nisan ayında eski ismi olan Statigram’ı değiştirerek Iconosquare ismi ile yoluna devam eden bu araç, Instagram’ın en popüler araçları arasında yer alıyor. Bireysel kullanıcılardan büyük markalara kadar birçok hesabın yönetimi için kullanılan Iconosquare, kullanıcılarına kapsamlı bir analiz hizmeti sunuyor.

Iconosquare’in web sitesi üzerinden; toplam alınan beğeni sayısı, en fazla beğeni alan fotoğraflar, ortalama alınan beğeni ve yorum sayısı, takipçi büyüme grafiği gibi birçok analiz sonuçları alınabiliyor.

Iconosquare ayrıca, kullanıcıların Facebook sayfalarına kişiselleştirilebilir bir Instagram sekmesi veya sahip olduğu embed özelliği sayesinde web sitelerine Instagram gönderilerinden oluşan bir galeri oluşturmalarını da sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar Instagram etkileşimlerini farklı platformlar üzerinden de arttırabiliyor.

Belirli bir ücret karşılığında Iconosquare üzerinden Instagram yarışmaları veya kampanyalar düzenlemek de mümkün. Takipçi sayısını veya takipçileriniz ile aranızdaki etkileşimi arttırmak için başlatacağınız bu yarışmaları / kampanyaları Iconosquare’in kapsamlı yönetim paneli üzerinden hazırlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Eğer yönettiğiniz Instagram hesabının anlık durumunu çıkartmak ve bu analizi birilerine sunmak isterseniz, detaylı Instagram özeti sunan Simply Measured ile ücretsiz olarak Instagram kullanıcı raporları hazırlayabilirsiniz.

Web tabanlı hazırlanan ve 25000 takipçiye kadar ücretsiz olarak hazırlayabileceğiniz raporları, Excel veya Powerpoint dosyası olarak da indirmeniz mümkün. Ayrıca; fotoğraf başına alınan ortalama etkileşim, yorumlar için anahtar kelime analizi, en aktif takipçiler, maksimum etkileşim için en iyi paylaşım saatleri, popüler bölgeler ve filtreler gibi ayrıntılı analiz verilerinden oluşan iki aylık raporlar oluşturabilirsiniz.

Android ve iOS platformlarda kullanılabilen ve basit bir kullanıma sahip olan InstaFollow uygulaması, özellikle Instagram takipçileriyle ilgili size çeşitli analizler sunuyor.

InstaFollow uygulamasını indirip Instagram hesabınız ile senkronize ettikten sonra aşağıdaki işlemleri yapabiliyorsunuz:

Yeni takipçileri ve takibi bırakanları analiz etme,

Sizi takip eden ancak sizin takip etmediğiniz kişileri bulma,

Geri takip etmeyen kullanıcıları bulma,

Basit bir şekilde kullanıcıları takip etme veya takibi bırakma.

Simply Measured gibi Union Metrics aracı da size web tabanlı bir analiz hizmeti sunuyor. Instagram hesabıyla ilgili talep edilen veriler ve istatistikler kendi söylemleri ile “sadece iki dakika içinde” hazır hale getiriliyor.

Ücretli planlarında yer alan bazı algoritmaları da ücretsiz analizlerinde kullandıklarını belirten firmanın, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz verileri ise şunlar:

Instagram’da en iyi paylaşım saatleri,

Maksimum etkileşim sağlayan hashtagler,

Paylaşılması (veya paylaşılmaması) gereken gönderiler,

En popüler takipçiler.

• Crowdfire (eski adıyla JustUnfollow)

Geçtiğimiz Mart ayına kadar JustUnfollow ismiyle bilinen ve daha sonra yeni kimliğine bürünerek Crowdfire ismini alan bu araç, sadece Instagram değil; aynı zamanda Twitter için de analiz hizmeti veriyor. Ayrıca web üzerinden kullanıldığı gibi, iOS veya Android uygulamaları ile mobil cihazlardan da kullanılabiliyor.

Crowdfire, Instagram’da aktif olmayan takipçilerinizi veya sizi takibi bırakan kullanıcıları bulmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra takip etme alışkanlıklarınızı ve kullandığınız hashtagleri inceleyerek, sizi takip etmesi en muhtemel ve en alakalı kişileri karşınıza çıkarıyor.

Crowdfire ayrıca, çektiğiniz fotoğrafları Instagram’da paylaşmayı unuttuğunuz durumlar için zamana bağlı özel hatırlatmalarda da bulunabiliyor. Yani Crowdfire aracını bir hatırlatıcı olarak kullanmanız da mümkün.